Steven Gerrard dit que la défaite des Rangers contre Dundee United n’est pas méritée alors que les champions écossais goûtent à la défaite pour la première fois depuis mars 2020

Les Rangers ont été battus pour la première fois en 40 matches lorsqu’un but de Jamie Robson a valu à Dundee United une victoire surprise 1-0 à Tannadice.

Les champions écossais actuels ont remporté la ligue la saison dernière en restant invaincus et ont perdu pour la dernière fois un match de haut niveau en mars 2020 contre Hamilton.

.

Le but de Robson était suffisant pour mettre fin à la série d’invincibilité des Rangers

Ici, l’équipe locale a eu le meilleur d’une première mi-temps vierge et le défenseur de 23 ans Robson a profité d’une pause du ballon à la 64e minute pour marquer le seul but du match.

“Au cours des 90 minutes, je ne suis pas sûr que nous méritions de perdre le match”, a déclaré le manager Steven Gerrard par la suite.

«Mais vous vous mettez toujours dans cette position si vous ne marquez pas de buts. Notre qualité et ce que nous avons créé aujourd’hui n’étaient pas suffisants et même si le match est à 0-0, vous avez toujours le risque que si vous vous trompez sur quelques points, ce but peut arriver.

“Le résultat et la performance dépendent de moi et de l’équipe et nous devons l’accepter assez rapidement et passer à autre chose.”

.

Gerrard était frustré par le résultat mais pensait que son équipe était assez bonne pour tirer quelque chose du match

.

Les Rangers doivent se dépoussiérer rapidement pour préparer leur qualification en Ligue des champions

Malgré la longue séquence d’invincibilités, le succès précédent du Celtic sous Brendan Rodgers semble toujours peser sur l’Écosse.

Entre mai 2016 et décembre 2017, ils n’ont pas perdu en 56 matches de championnat et si vous ajoutez les autres matches nationaux, le record national s’élève à 69.

Et la prédiction de Rodgers selon laquelle l’exploit de son équipe pourrait ne jamais être égalé s’avère exacte.

La défaite des Rangers contre Dundee United était en fait leur deuxième défaite consécutive après avoir perdu contre Malmö lors du match aller de leur qualification pour la Ligue des champions.

Gerrard a raison de dire qu’ils n’ont pas le temps de s’attarder sur cette dernière défaite étant donné que le match retour, à Ibrox, aura lieu mardi.

« J’ai confiance en tous mes joueurs offensifs, mais c’est à ce moment-là que nous sommes à notre meilleur. Merci à Dundee United pour avoir bien défendu », a-t-il poursuivi.

«Lorsque vous subissez un revers, cela vous donne la possibilité de réinitialiser et de donner à certains joueurs des vérités à la maison. Nous allons partir et analyser le match. En ce moment, nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort [with the Malmo game on Tuesday].

« Nous allons avoir besoin d’un niveau de performance bien meilleur pour y parvenir. »

