Steven Gerrard dit que « l’exceptionnel » Jacob Ramsey « peut être aussi bon qu’il le veut » alors que le jeune d’Aston Villa rend hommage à la légende de Liverpool après un but merveilleux

Steven Gerrard insiste sur le fait que Jacob Ramsey » peut être aussi bon qu’il le veut » après son superbe but en solo lors de la victoire 2-0 sur Norwich à Carrow Road.

Ramsey a marqué son deuxième but professionnel de manière brillante avec un effort individuel qui a bien commencé dans sa propre moitié de terrain.

.

Ramsey a laissé les défenseurs de Norwich dans son sillage en route vers un but brillant

.

Le jeune a célébré avec style après un moment fort en début de carrière

.

Et Gerrard était ravi de ce qu’il a vu de Ramsey

Récupérant le ballon sur la ligne de touche éloignée, le joueur de 20 ans a échangé des passes avec Ollie Watkins sur la ligne médiane, avant de conduire à la défense de Norwich, laissant un certain nombre de maillots jaunes dans son sillage.

Il a ensuite reculé dans son pied gauche alors qu’il entrait dans la surface des Canaries, tirant une frappe brillante pour ouvrir le score, aidant finalement à faire passer le match devant Norwich.

Le résultat en fait quatre victoires sur six pour Gerrard depuis qu’il a été nommé patron de Villa, ses seules défaites étant survenues lors de matchs serrés contre Manchester City et Liverpool.

Et lorsqu’il a parlé à talkSPORT après le match, l’ancien manager des Rangers a été plus qu’impressionné par la performance globale de Ramsey, ainsi que par son objectif.

.

Gerrard a déclaré à talkSPORT à quel point il était impressionné par Ramsey

« Je pense que sa performance d’aujourd’hui était exceptionnelle », a déclaré Gerrard. «Il y a quelques semaines, nous avons dû changer de position pour le bien de l’équipe et il était très altruiste dans sa candidature pour le faire.

«Je pense qu’il est revenu à sa position préférée ce soir et j’ai pensé que sa performance globale était exceptionnelle.

«L’objectif était de porter le ballon, de jouer le un et de terminer avec cette force du côté le plus faible.

« Je pense que cela devrait être en lice pour le but du mois et j’aimerais en voir un meilleur que celui-là. »

.

Ramsey a décollé derrière le but de Norwich après avoir marqué

Ramsey, 20 ans, a fait son entrée dans la première équipe de Villa la saison dernière en provenance de l’académie du club, principalement en tant que remplaçant partiel.

Cette saison, il a commencé à saisir sa chance, impressionnant avec ses 11 départs et quatre apparitions de remplaçant.

L’international anglais des moins de 21 ans est rapidement en train de devenir un joueur à surveiller, et Gerrard lui a fait les plus grands éloges.

.

Gerrard a hérité d’un potentiel diamant au milieu de terrain

« [He can be] aussi bon qu’il veut l’être », a déclaré Gerrard à talkSPORT. « Il a tous les outils, nous lui apporterons tout le soutien, il aura l’environnement pour se développer et grandir.

«Nous veillerons à ne rien négliger pour continuer à le faire avancer dans le bon sens, mais écoutez, il sera un grand joueur pour Aston Villa.

« Il est l’un des leurs et c’est mon travail de continuer à le faire avancer, de continuer à pousser ses normes et de m’assurer qu’il trouve de la cohérence dans son jeu. »

Les louanges de Gerrard seront une musique aux oreilles de Ramsey, qui a confirmé après le match qu’il y avait un soupçon d’inspiration des jours de jeu de son nouveau manager.

getty

Ramsey a déclaré qu’il voulait marquer des buts comme son manager et qu’il apprendrait de l’un des meilleurs

« J’ai vu Ollie me l’abandonner dans l’espace et j’ai regardé autour de moi et personne n’était là », a déclaré Ramsey à BT Sport. « Alors je me suis dit ‘continuez, pourquoi ne pas tenter votre chance’ et heureusement, c’est entré, c’était un bon but.

« Évidemment, j’ai regardé des clips [of Gerrard] en grandissant, le gaffer était probablement l’un des meilleurs dans ce domaine, un milieu de terrain buteur, et c’est ce que je veux être.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.