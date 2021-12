Une légende de Liverpool a déclaré à Steven Gerrard qu’il devait prouver qu’il pouvait gérer au plus haut niveau du jeu avec Aston Villa avant de pouvoir être considéré pour le poste d’Anfield.

Mark Lawrenson est certain que l’ancien milieu de terrain sera un jour manager de Liverpool, mais insiste sur le fait qu’il a encore un long chemin à parcourir pour prouver qu’il est prêt pour une telle avancée.

Steven Gerrard vient tout juste de commencer sa vie en tant que manager de Premier League à Aston Villa, mais il semble destiné à être un jour le patron de Liverpool

L’icône des Reds Gerrard revient dans son club d’enfance samedi, mais dans le vestiaire extérieur et l’abri, alors que le nouveau patron de Villa ramène son équipe dans le Merseyside.

Il est sûr d’obtenir un accueil enthousiaste de la part des fans de Liverpool, et des chœurs de « Steve Gerrard, Gerrard » seront presque certainement entendus depuis les terrasses, alors qu’ils accueillent l’un des plus grands de tous les temps du club.

Son retour à Anfield a également intensifié les discussions sur son avenir, l’entraîneur étant apparemment destiné à devenir un jour l’entraîneur de Liverpool.

Jurgen Klopp a même parlé à Gerrard pour le rôle, tandis que Gerrard a tenté de calmer le bavardage en insistant sur le fait qu’il se concentre pleinement sur son nouveau rôle avec les Villans.

Gerrard affrontera l’ancien club de Liverpool et l’idole des entraîneurs Klopp

Le mouvement semble écrit dans les étoiles. Il a même été rapporté que le contrat de Gerrard et Klopp expire en même temps, les fans spéculant qu’il a déjà été arrangé pour que le héros prenne le relais de l’Allemand à la fin de leurs accords.

Hélas, Gerrard a finalement signé un contrat de trois ans et demi lorsqu’il est devenu manager d’Aston Villa en novembre, le portant à la fin de la saison 2025. L’accord actuel de Klopp avec Liverpool expire l’année précédente. Théorie terminée.

Lawrenson croit toujours que cela finira par arriver. Gerrard n’a que 41 ans, après tout, et n’en est qu’aux balbutiements de sa carrière d’entraîneur.

Mais la légende des Reds dit qu’il a beaucoup à prouver à la tête d’Aston Villa avant de pouvoir être considéré comme un véritable prétendant au poste de responsable de l’un des géants du football anglais.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif du week-end, Lawro a déclaré à talkSPORT: « Steven a joué quatre matchs jusqu’à présent à Aston Villa, je pense que c’est le bon moment pour occuper ce poste, il a remporté trois de ces matchs et il semble les avoir changés presque du jour au lendemain .

« Mais il a encore un long chemin à parcourir.

Gerrard a remporté trois des quatre matchs en tant que manager d’Aston Villa

« S’il place Aston Villa aux alentours de la 10e ou 11e place cette saison, ce serait un travail bien fait, mais il doit alors se lancer.

« Tout à coup, si vous parlez de Gerrard allant à Liverpool, vous supposeriez que lorsque Klopp partira, ils seront toujours en Ligue des champions. C’est la différence.

« Gérer en Premier League, c’est très bien, et il a très bien commencé, mais c’est une grande échelle à gravir pour devenir manager de la Ligue des champions et ressembler à Klopp, Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

« Steven est incroyablement déterminé. Il prend tout, il écoute toutes sortes de conseils et décide de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas.

« Il sait s’il fait ce tremplin et se débrouille vraiment très bien à Aston Villa, alors il aura toutes sortes d’opportunités – si et quand, bien sûr, il décide de partir. »

