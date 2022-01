Steven Gerrard donne un laissez-passer à Ralf Rangnick avec des commentaires sur Man Utd « capable »

Steven Gerrard insiste sur le fait que Ralf Rangnick a besoin de temps pour mettre son empreinte sur Manchester United et insiste sur le fait qu’Aston Villa ne sous-estime pas l’ampleur de sa tâche en FA Cup à Old Trafford.

Le patron par intérim de United, Rangnick, a connu une semaine mouvementée après qu’une première défaite de son règne contre les Wolves a été suivie par rapports de manque d’harmonie dans les vestiaires, avec pas moins de 17 joueurs déclarés mécontents.

Mais Villa le patron Gerrard ne tient pas compte du bruit qui tourbillonne autour de United, alors que l’ancien milieu de terrain de Liverpool fait sa révérence à la direction de la FA Cup contre un adversaire familier.

« Je pense que tout le monde respecte toujours le fait que Manchester United est une bonne équipe à Old Trafford », a déclaré Gerrard avant le match de troisième tour de lundi.

«Ils sont capables de battre n’importe qui là-bas s’ils passent une bonne nuit. Il n’y aura certainement aucun manque de respect envers l’adversaire que nous allons affronter.

« Lorsque de nouveaux managers prennent la relève, ils ont besoin de temps pour y mettre leur identité et leur philosophie.

« Si vous analysez leurs résultats, ils n’ont pas été aussi mauvais que ce que les gens suggèrent.

«Je l’ai analysé correctement et je ne suis pas impliqué dans certaines des choses qui sont dites sur les adversaires, les managers ou les joueurs.

« Tout le monde sait que Manchester United mérite ce respect en termes de niveau auquel ils opèrent. »

Gerrard a des souvenirs spéciaux de la FA Cup

Gerrard a honoré la FA Cup avec distinction pendant son temps en tant que joueur, remportant la compétition en 2001 et 2006.

En tant que capitaine de Liverpool en 2006, il a produit l’une des grandes performances finales de la FA Cup contre West Ham à Cardiff.

Gerrard a marqué deux fois et son égaliseur sensationnel dans les arrêts de jeu à distance a porté le score à 3-3 avant que les Reds ne remportent une séance de tirs au but.

Il a déclaré : « En termes d’histoire, cela signifie beaucoup parce que j’ai eu un bon niveau de réussite. Certains des faits saillants de ma carrière sont venus dans cette compétition.

« C’est une vraie tradition, une compétition spéciale pour tous ceux qui sont anglais et britanniques parce que nous la connaissons très bien.

«Même lorsque des étrangers entrent dans le pays et que vous discutez avec eux, la FA Cup revient toujours.

« Il s’est fait un nom dans le monde entier. J’ai hâte d’y participer d’un point de vue managérial.

« C’est un grand accueil pour la FA Cup qui éloigne Manchester United lors de votre premier match. Il y avait certainement des tirages plus gentils. Mais nous allons y aller et faire de notre mieux.

Une équipe forte de Villa pour affronter United

Alors que Rangnick pourrait faire tourner son équipe, Gerrard a promis d’aligner une solide formation à Old Trafford.

Il est peu probable que Philippe Coutinho soit impliqué après son transfert de prêt de Barcelone, mais la paire anglaise Ollie Watkins et Tyrone Mings sont à nouveau disponibles et l’ancien capitaine de United, Ashley Young, pourrait figurer après s’être cassé l’orteil.

Gerrard a déclaré : « Une bonne course de coupe positive peut susciter la confiance et la confiance. Surtout si vous vous qualifiez en un tour lorsque vous affrontez Manchester United à Old Trafford.

« Ce sera réglé dans la nuit, que ce soit les prolongations et les pénalités si besoin est. Nous devons donc être aussi ambitieux et courageux que possible.

«Ce n’est plus un cas comme avant où vous pouviez vous installer d’une certaine manière, et peut-être avoir le filet de sécurité à une certaine période du jeu pour vous rabattre sur une rediffusion.

« La dynamique a changé. Mais si nous pouvons donner une très bonne image de nous-mêmes, j’espère que ce sera une soirée intéressante.

