Ally McCoist a déclaré à talkSPORT que la nomination de Steven Gerrard en tant que nouveau manager d’Aston Villa était un « pari » pour l’entraîneur et le club de Premier League, après son départ des Rangers.

Gerrard a signé un contrat de trois ans et demi à Villa après avoir quitté les champions écossais de Premiership.

.

Aston Villa a annoncé Gerrard comme nouveau manager

Le joueur de 41 ans a remporté le titre la saison dernière avec les Rangers et était en passe de réussir sa défense cette saison, l’entraîneur laissant Ibrox avec quatre points d’avance sur l’équipe en tête du classement.

L’objectif ultime de Gerrard semble être le travail à Liverpool, mais McCoist a averti la légende d’Anfield qu’il avait besoin de succès à Villa pour décrocher le rôle de ses rêves.

« Il n’y a aucun doute à ce sujet, Steven ne fait que passer à une meilleure ligue mais à la meilleure ligue du football mondial, donc je comprends parfaitement », a déclaré McCoist à l’animateur de talkSPORT Jim White quelques minutes après que Gerrard a été confirmé comme patron d’Aston Villa.

« Je pense toujours que c’est un pari. C’est un pari pour les deux parties. C’est un pari pour Villa car il n’a jamais fait ses preuves dans cette ligue en particulier.

« C’est un pari pour Steven car nous supposons tous qu’il veut le poste à Liverpool et s’il le fait, et j’espère sincèrement qu’il l’obtiendra si c’est son souhait et son rêve, alors il devra réussir à Aston Villa.

« Des moments vraiment intéressants à venir. »

.

Gerrard a remporté le titre de Premiership écossaise avec les Rangers la saison dernière

Les regards seront également tournés vers la personne que les Rangers nomment désormais pour poursuivre le succès que Gerrard a apporté au club, avec des personnalités comme Giovanni Van Bronckhorst, Russell Martin, Frank Lampard et John Terry parmi les premiers favoris.

McCoist a rendu son verdict sur les options et a expliqué pourquoi il s’agissait d’une décision si cruciale.

Il a ajouté : « C’est la question à 6 millions de dollars. Ils doivent bien faire les choses car cette saison est absolument vitale, car nous savons tous que les vainqueurs du titre entrent directement en Ligue des champions, ce sont immédiatement 40 à 45 millions de livres sterling dont les Rangers et le Celtic auront besoin et dont ils auront besoin.

«Ils doivent bien faire les choses. La seule chose que je dirai, c’est qu’ils n’ont pas particulièrement bien joué, mais ils ont quatre points d’avance en tête du championnat et devraient gagner leur prochain match en Europe, ce qui devrait leur permettre de se classer deuxième dans ce groupe.

GETTY

Gerrard a mis fin à l’attente des Rangers pour leur 55e titre

« Il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. C’est encore sans aucun doute un travail lucratif.

«Il y aura une file d’attente d’ici à The Strand de personnes qui veulent le travail.

« Les gens qui se démarquent sont comme Van Bronckhorst, Frank Lampard, Russell Martin, John Terry, Alex Neil. La demande ne manquera pas et il est important que les Rangers fassent les choses correctement et poursuivent ce que Gerrard a commencé.

« L’année dernière allait toujours être presque impossible à égaler ce qu’ils ont fait au niveau national. Les points positifs pour moi surpassent les points négatifs.