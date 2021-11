Steven Gerrard et Roberto Martínez sonnent pour la Premier League

08/11/2021 à 19:05 CET

Artur López

Les Aston Villa cherchez un volant dans un moment sportif délicat. L’équipe de Birmingham a licencié Dean Smith, l’architecte du retour en Premier League, après trois ans sur le banc, en raison d’un mauvais début de saison. Les cinq dernières défaites consécutives Ils ont comblé la patience d’une directive qui a vu l’équipe « méchante » en chute libre. À la suite du licenciement, Aston Villa recherche un entraîneur.

Sky Sports a déjà signalé les premiers noms de la liste restreinte. Ce média assure que les « méchants » brassent déjà une liste de six noms, parmi lesquels se détachent Roberto Martínez et Steven Gerrard. De son côté, Gerrard dirige les Glasgow Rangers et est Un ami proche du PDG d’Aston Villa, Christian Purslow, depuis leur rencontre à Liverpool.

Le deuxième requérant, Roberto Martínez, était déjà à l’agenda de la Villa il y a dix ans, lorsqu’il a rejeté l’offre du propriétaire de l’époque des «méchants», Randy Lerner, en faveur de rester à Wigan Athletic. Désormais aux commandes de l’équipe nationale belge, il semble difficile pour le sélectionneur espagnol d’accepter l’offre du club de Birmingham.

En troisième instance, le technicien danois Kasper Hjulmand semble également renforcer Aston Villa. En l’occurrence, il est apparenté au directeur sportif du club et compatriote de l’entraîneur, Johan Lange. Cependant, l’équipe anglaise a d’autres noms plus élevés que Hjulmand à l’ordre du jour.

Le nouveau locataire du banc de l’équipe Premier devra inverser la tendance de l’équipe, avec 10 points et deux de relégation après cinq défaites consécutives.