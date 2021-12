Steven Gerrard explique l’aspect « fascinant » du prochain défi Aston Villa

Steven Gerrard a admis qu’il serait « fascinant » d’affronter son prédécesseur Dean Smith si tôt lors de la visite d’Aston Villa à Norwich mardi soir.

Gerrard a remplacé Smith en tant que patron de Villa le mois dernier et a pris un bon départ dans le travail. Depuis sa nomination, Gerrard a supervisé trois victoires en cinq matchs. Les deux défaites ont été contre deux des favoris du titre, Manchester City et Liverpool.

Ensuite, ils portent leur attention sur un autre type de défi. Norwich, menacé de relégation, les combattra mardi. Il y a une couche supplémentaire d’intrigue en raison du fait que Smith est maintenant en charge de Carrow Road.

Villa de bout en bout, il mettra sa loyauté de côté pour le match. Ce sera exactement comme Gerrard l’a fait lorsqu’il a mené son équipe contre Liverpool ce week-end.

Même ainsi, le fait que Smith ait travaillé si récemment avec l’équipe de Gerrard en fait un spectacle intéressant.

« C’est quelque chose que nous ne pouvons pas changer », a déclaré Gerrard à propos des connaissances de Smith sur l’équipe.

«Il a passé beaucoup de temps ici à construire une bonne équipe et une bonne équipe et il a eu du succès ici. Il connaît donc très bien les joueurs.

« C’est ce qui est fascinant dans ce jeu. Il connaît bien mes joueurs. Mais les deux managers ont maintenant mis leur empreinte sur leurs équipes individuelles et que la meilleure équipe gagne. »

Gerrard ne pourra pas faire appel à toute l’équipe que Smith a laissée derrière lui. Il a confirmé qu’il y avait eu quelques cas positifs de Covid-19 parmi l’équipe et le personnel.

Cela a entraîné l’annulation de l’entraînement dimanche. Mais Gerrard – qui a refusé de nommer les personnes concernées – travaillait à nouveau avec l’équipe à la veille du match.

« Je n’ai changé aucun protocole, je viens d’écouter les conseils et j’ai essayé de m’en tenir à toutes les directives », a-t-il expliqué.

« J’ai pris la décision hier, parce que c’était un jour de récupération, et parce que nous n’avions pas de session de pitch, et après avoir reçu quelques cas positifs, j’ai pensé qu’il était logique d’annuler la session.

«Nous avons re-testé ce matin et nous avons quelques membres du personnel et quelques joueurs manquants dans un avenir prévisible. Mais la grande majorité a passé le test ce matin et nous sommes impatients de nous mesurer à Norwich demain. »

De plus, le milieu de terrain Marvelous Nakamba sera absent au cours des deux prochaines semaines en raison d’une blessure.

« Il a subi une IRM qui a montré un problème de genou, il manquera donc ce côté de Noël à coup sûr et il verra un spécialiste mardi, et nous aurons alors une autre mise à jour », a confirmé Gerrard.

Smith met de côté ses sentiments pour la réunion de Villa

Alors que Gerrard était élogieux envers Smith, le nouveau patron de Norwich a admis qu’il ne trouverait pas trop difficile de mettre ses émotions de côté.

« C’est le prochain match pour être honnête », a-t-il déclaré. «J’étais manager là-bas il y a un mois et quelqu’un a pris une décision où je ne suis plus le manager. Je ne contrôle pas ça donc j’avance très vite.

«Je profite de la vie à Norwich et il se trouve que ce sera Aston Villa demain. Si c’était Manchester City ou Liverpool, c’est pareil. Je dois marquer trois points. J’ai fait une déclaration quand j’ai quitté ce club de football et je m’en tiens à chaque mot. Ils ont évolué et j’ai évolué.

«Au cours de mes 34 années de football professionnel, seuls trois d’entre eux ont été à Aston Villa. Donc, autant que je soutiens Leyton Orient, Walsall, Port Vale, Sheffield Wednesday, Brentford – vous avancez très rapidement, et vous devez le faire.

« Je serai toujours un fan de Villa. J’étais assez fier du fait que mon garçon soit revenu d’Amérique et qu’il voulait aller voir Liverpool-Villa plutôt que Norwich-Manchester United. Toute notre famille est fan de Villa, mais je sais qu’il sera au match demain soir et qu’il soutiendra Norwich.

Il a également fait écho au point de vue de Gerrard selon lequel sa connaissance de l’équipe peut être un avantage. Cependant, il a également admis que cela pouvait fonctionner dans les deux sens.

« Il y a évidemment un avantage que je connaisse les forces et les faiblesses de tous les joueurs parce que j’ai fait venir la majorité d’entre eux », a reconnu Smith.

«Mais ils savent aussi ce que je fais, donc ils sauront ce que je chercherai à faire. Steven y est allé avec ses propres idées. En regardant les matchs, vous commencez à en apprendre un peu sur eux, comme ils le seront avec mon équipe de Norwich. »

