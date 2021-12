Steven Gerrard  » fait jouer Aston Villa comme le Liverpool de Jurgen Klopp  » alors que Jamie O’Hara met en évidence les similitudes entre deux clubs de Premier League

Le bon début de vie de Steven Gerrard en tant que manager de Premier League s’est poursuivi mardi soir avec une victoire 2-0 à Norwich.

La légende de Liverpool remporte quatre victoires lors de ses six premiers matchs, catapultant son nouveau club du 16e au neuvième en un peu plus d’un mois.

.

La nomination de Gerrard à Villa a été inspirée

Seuls les Reds et Manchester City ont battu les hommes de Gerrard, et en effet, ce sont les deux seuls clubs de haut niveau avec plus de points depuis son arrivée.

Mais au-delà des points, le style de Villa sous Gerrard a attiré l’attention – et a même fait des comparaisons avec son ancien club.

L’ancien directeur de Villa Dean Smith a regardé depuis l’abri de Norwich alors que le 4-3-3 de Gerrard faisait l’affaire à Carrow Road.

Smith était principalement un homme de 4-2-3-1 pendant ses jours à Villa Park – et l’ajustement subtil de Gerrard à la formation a fait des merveilles.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, agissant comme mentor de Gerrard pendant une grande partie de sa carrière, et beaucoup s’attendant à ce que le milieu de terrain emblématique prenne en charge Liverpool un jour, il n’est pas surprenant de voir Villa ressembler aux Reds.

.

L’équipe de Klopp a été mise à transpirer par les hommes de Gerrard à Anfield samedi dernier

Bien qu’il reste un écart de qualité évident, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, n’a pas tardé à remarquer des attitudes similaires entre Gerrard’s Villa et Klopp’s Liverpool.

O’Hara a déclaré à talkSPORT: « Corrigez-moi si je me trompe, fans de Villa, mais je regardais le match ce soir – et Gerrard les a configurés de manière très similaire à la façon dont Liverpool joue.

«Ils ont les trois premiers. L’intensité à laquelle ils jouent. Ils vont après ça.

« C’est très similaire à la façon dont Liverpool joue sous Klopp. »

Pendant ce temps, le manager de la Villa était ravi de la performance de son équipe à Norwich, qui comprenait un superbe but en solo du diplômé de l’académie Jacob Ramsey.

.

Gerrard a hérité d’un potentiel diamant au milieu de terrain

« [He can be] aussi bon qu’il veut l’être », a déclaré Gerrard à talkSPORT. « Il a tous les outils, nous lui apporterons tout le soutien, il aura l’environnement pour se développer et grandir.

«Nous veillerons à ne rien négliger pour continuer à le faire avancer dans le bon sens, mais écoutez, il sera un grand joueur pour Aston Villa.

« Il est l’un des leurs et c’est mon travail de continuer à le faire avancer, de continuer à pousser ses normes et de m’assurer qu’il trouve de la cohérence dans son jeu. »

Offre de pari du jour

WILLIAM HILL offre à tous les nouveaux clients 80/1 pour Michael Van Gerwen au championnat du monde de fléchettes !

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPVG80. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 15h00 le 10 décembre 2021 jusqu’à 19h00 le 15 décembre 2021. Max 1 £ pari à 80/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 20 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org