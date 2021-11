Le nouveau patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a salué l’impact du vétéran Ashley Young.

L’as né à Stevenage a joué à Villa Park entre 2007 et 2011, faisant 190 apparitions dans toutes les compétitions. Il a ensuite été recruté par Man Utd et a remporté un certain nombre de trophées, dont le titre de Premier League en 2012-13.

Young a ensuite connu un succès de 18 mois avec l’Inter, où il a remporté la couronne de Serie A, mais est maintenant de retour en Premier League avec Aston Villa.

Le joueur de 36 ans a fait ses deuxièmes débuts en août, contre un autre de ses anciens clubs, Watford.

Il a enregistré une passe décisive samedi alors que les Villans battaient Brighton 2-0, donnant ainsi un début de victoire à Gerrard en tant que manager.

Sur l’étoile, Gerrard a révélé qu’il avait un impact semblable à celui d’un entraîneur sur le terrain d’entraînement de l’équipe à Bodymoor Heath.

«Je connais extrêmement bien Ashley et il est absolument exceptionnel depuis que nous avons franchi la porte. Pas seulement sur le terrain d’entraînement, mais son leadership et son élaboration de normes », a déclaré la légende de Liverpool.

«Nous voyons des joueurs comme lui comme une couche externe du personnel, si vous voulez, qui nous aide vraiment lorsque nous devons nous appuyer sur lui.

«Il était prêt et le gros avantage d’Ash est qu’il peut jouer à l’arrière droit, à l’arrière gauche, il peut jouer comme un huit, un 10 ou un large. C’est ce que les bons joueurs vous permettent de faire en tant que manager, vous permettent de jouer de différentes manières.

La récente victoire pourrait être un tremplin important alors que Villa cherche à gravir les échelons. Ils sont actuellement 15e, à seulement quatre points de la zone de relégation.

« Nous devons le sauvegarder maintenant », a ajouté Gerrard. « Ce n’est que trois points, ce n’est qu’un début. Il y a des domaines que nous pouvons améliorer et développer. Plus de semaines sur le terrain d’entraînement dans les semaines et les mois nous rendront meilleurs et plus forts.

Villa lorgne sur l’homme « crucial » des Rangers

Pendant ce temps, Villa serait surveillance de l’arrière gauche des Rangers Borna Barisic avant un mouvement de 8 millions de livres sterling.

L’Express, citant le Mirror, écrit que Gerrard veut améliorer sa défense en ajoutant le Croate à ses rangs. Un tel accord verrait le rival de Barisic Matt Targett pour une place de départ.

Le joueur de 29 ans a disputé 30 matches de championnat la saison dernière alors que les Rangers ont remporté le titre écossais et sont restés invaincus.

Il n’est pas la seule star des Rangers à être liée, car l’international finlandais Glen Kamara est également une cible.

