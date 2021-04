Steven Gerrard, Jordan Henderson et Raheem Sterling ont été DÉPOSÉS pour le dernier voyage de Liverpool au Real Madrid alors que la formation expérimentale de Brendan Rodgers a conduit au départ de la légende des Reds

Nous ne pouvons pas voir Jurgen Klopp essayer quelque chose comme ça quand Liverpool affrontera le Real Madrid ce soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

Brendan Rodgers a été accusé d’avoir « jeté l’éponge blanche » en nommant un onze de départ audacieux pour le dernier voyage de Liverpool au Real Madrid.

.

Rodgers a mis au banc le capitaine Steven Gerrard, Glen Johnson et Jordan Henderson dans la capitale espagnole

Le patron des Reds de l’époque a choqué tout le monde en abandonnant Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Philippe Coutinho et Glen Johnson pour leur affrontement en Ligue des champions au Bernabeu en novembre 2014.

Devant ces joueurs, qui ont presque aidé Liverpool à remporter un tout premier titre en Premier League quelques mois auparavant, Rodgers a choisi de jouer Lazar Markovic, Fabio Borini, Kolo Toure, Javi Manquillo et Alberto Moreno …

Avant le match, Gary Linker, qui a inventé l’expression «jeter l’éponge blanche», a déclaré: «Rodgers a laissé de côté [Jordan] Henderson, Sterling, [Mario] Balotelli, Gerrard et [Philippe] Coutinho au Real Madrid. Il a, cependant, jeté une serviette blanche.

«Choisir une équipe affaiblie dans la première compétition européenne, en particulier contre le Real Madrid, ne convient pas à un club de la stature de Liverpool. Si j’étais l’un des joueurs vedettes de Liverpool, je serais étouffé d’être exclu d’un match au Bernabeu contre les champions d’Europe.

.

Liverpool s’est heurté à une équipe du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos, Karim Benzema et Toni Kroos

.

Et c’était l’équipe de Liverpool qui avait pour tâche d’obtenir des points sur les champions d’Europe

Voici comment la surprise de Liverpool XI s’est installée au Bernabeu

L’équipe étoilée du Real Madrid a dominé le match sans surprise, mais les joueurs de Liverpool sélectionnés ont bien rendu compte d’eux-mêmes car ils n’ont été battus que 1-0, l’effort rapproché de Karim Benzema a séparé les deux équipes.

En réponse aux critiques d’avant-match de Lineker, Rodgers a déclaré: «Je pense que la performance dit les mots.

«Gary est une personnalité que je respecte et qui a été un joueur de premier plan à son époque, mais il n’a jamais été entraîneur, donc il n’a jamais vraiment compris ce que c’est en termes de sélection de joueurs.

«Je respecte son opinion mais je pense que les mots ont été joués par mon équipe. La performance était loin de jeter l’éponge blanche. Jusqu’à la toute fin, mes joueurs ont réalisé une performance digne du merveilleux club que nous sommes. Ce serait ma réponse.

.

Benzema a mis le Real Madrid en tête à la 27e minute

.

Mais c’était le seul but marqué, bien que le Real Madrid ait eu de nombreuses autres chances

«Je n’ai pas reposé les joueurs pour samedi [Premier League clash against Chelsea]. J’ai choisi une équipe qui, à mon avis, pourrait obtenir un résultat. Les joueurs qui sont arrivés étaient excellents et nous avons eu la malchance de ne pas avoir de résultat.

Après avoir entendu la réponse de Rodgers, Lineker a tweeté: «Rodgers laissant entendre que beaucoup de ses joueurs ont été abandonnés pour avoir été horribles à Newcastle. [the previous weekend] plutôt que d’être reposé. Si c’est vrai, c’est juste.

Ce n’était pas assez juste aux yeux de Gerrard, l’ancien capitaine de Liverpool quittant Anfield six mois plus tard.

Lui, ainsi que Sterling et Coutinho, est entré en jeu en seconde période alors que Liverpool cherchait un égaliseur, mais Gerrard a admis plus tard que ce camouflet avait déclenché sa sortie du club avec lequel il était depuis son enfance.

.

Rodgers a insisté sur le fait que ses sélections d’équipe étaient justifiées

Gerrard a déclaré: «C’était à peu près à l’époque où je réfléchissais beaucoup à ce qui m’attend.

«J’avais eu quelques conversations initiales avec Brendan en me disant: ‘Je vais commencer à gérer vos jeux et je dois prendre soin de vous et je veux que vous soyez frais et je ne veux pas que vous jouiez trois jeux dans une semaine parce que vous êtes peut-être fatigué.

«Mais cette situation était un peu unique car c’était le Real Madrid et je voulais jouer.

«Quand on m’a dit que je ne jouais pas pour le bien de l’équipe et de l’équipe et ma relation avec Brendan, je l’ai pris et je l’ai accepté.

.

Gerrard est entré en action à la 69e minute, mais son abandon a entraîné le déclin de sa relation avec Rodgers

«Mais je me suis assis sur ce banc dévasté parce que je voulais jouer donc, c’est une de ces situations.

«Cela m’a en quelque sorte poussé à prendre la décision de passer à autre chose et d’essayer quelque chose de différent.