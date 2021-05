Steven Gerrard “ m’a rendu nerveux ”, dit l’ancien coéquipier de Liverpool, qui soutient l’icône des Reds pour devenir manager à Anfield

Il semble que ce soit une question de quand plutôt que de savoir si Steven Gerrard dirigera Liverpool et son ancien coéquipier des Reds pense que cela arrivera inévitablement.

Gerrard est l’un des plus grands joueurs de Liverpool et se fait maintenant un nom dans la gestion après avoir guidé les Rangers vers un premier titre de Premiership écossais en dix ans.

Gerrard est l’un des plus grands milieux de terrain de la Premier League

.

Et il se fait maintenant un nom dans le monde du management

La saison des Reds se déroulant mal, il a été suggéré que Gerrard pourrait bientôt obtenir le poste.

Son succès ne devrait peut-être pas être considéré comme une surprise étant donné qu’il a été capitaine de Liverpool pendant plus d’une décennie.

Et l’ancien coéquipier de Gerrard, Jose Enrique, pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne devienne le patron d’Anfield. L’Espagnol pense que le club devrait rester avec Jurgen Klopp aussi longtemps que possible.

Enrique a également mis en lumière ce que c’était que d’avoir Gerrard comme coéquipier, affirmant que l’ex-star de Liverpool et de l’Angleterre était le seul joueur avec lequel il avait joué pour le rendre nerveux.

.

Enrique a joué aux côtés de Gerrard pendant quatre ans à Liverpool (2011-15)

«Quelles que soient les bonnes choses qui arrivent à Stevie dans la vie, il le mérite», a déclaré Enrique à talkSPORT.com. «Il est l’exemple que chaque jeune joueur du monde devrait suivre.

«L’un des hommes les plus humbles que je connaisse dans le football et le seul joueur de ma carrière qui m’a rendu nerveux quand j’ai commencé. Je lui parle encore beaucoup et je suis tellement contente pour lui.

«De toute évidence, il en sait beaucoup sur le jeu et j’étais sûr qu’il allait bien réussir en tant qu’entraîneur.

«Comment vous débrouillez-vous bien en tant que manager? Être footballeur et manager sont deux mondes complètement différents. C’était un capitaine donc déjà un leader dans le vestiaire. Le voir faire si bien n’est pas surprenant mais en même temps.

Groupe SNS

Gerrard admet que c’est son rêve de gérer Liverpool mais s’est éloigné de succéder à Klopp de si tôt

«Ce qu’il fait en Écosse est incroyable parce que le Celtic était au sommet depuis longtemps et ce qu’il a fait cette saison a été incroyable.

«Je crois qu’il deviendra un jour manager de Liverpool. Beaucoup de fans de Liverpool le veulent dès que possible, mais je dis de garder Klopp le plus longtemps possible.

