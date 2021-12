Steven Gerrard manquera le choc du lendemain de Noël avec les Blues frappés par le COVID de Thomas Tuchel

Chelsea fait face à un test difficile alors qu’ils voyagent pour affronter Aston Villa le lendemain de Noël.

L’équipe de Thomas Tuchel a connu une saison solide jusqu’à présent, mais avec Covid-19 ayant un impact sévère sur leur équipe, cela signifie que beaucoup dans la première équipe fonctionnent à vide alors que les matchs festifs semblent s’intensifier.

Steven Gerrard et Thomas Tuchel s’affronteront le lendemain de Noël

Steven Gerrard a bien fait depuis le remplacement de Dean Smith en tant qu’entraîneur-chef et a guidé Villa jusqu’à la 10e place de la Premier League.

Mais il ne sera pas en pirogue aujourd’hui après avoir lui-même été testé positif au Covid.

Villa a été contraint de reporter son dernier match contre Burnley, mais ce match devrait toujours se dérouler comme prévu.

Aston Villa contre Chelsea : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 26 décembre à Villa Park, Birmingham.

Le coup d’envoi est fixé à 17h30.

Chelsea passerait à égalité de points avec Liverpool en obtenant une victoire.

Aston Villa v Chelsea: commentaire talkSPORT

Le choc sera exclusivement en direct sur talkSPORT dimanche soir.

Notre couverture Gameday Exclusive commencera à 17h et sera présentée par Hugh Woozencroft.

Les commentaires viendront de Nigel Adderley et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731Aston Villa v Chelsea: Actualités de l’équipe

Le patron de Villa absent, Gerrard, espère avoir suffisamment de joueurs disponibles pour affronter Chelsea.

Keinan Davis, Marvelous Nakamba, Morgan Sanson, Anwar El Ghazi, Bertrand Traoré et Leon Bailey étaient tous indisponibles avec divers problèmes la semaine dernière, mais Gerrard a confirmé récemment que « quelques » joueurs étaient de retour en lice.

Romelu Lukaku et Callum Hudson-Odoi peuvent revenir pour Chelsea.

Le duo offensif était deux des huit joueurs des Bleus touchés par Covid mais a désormais enregistré des tests négatifs et est de retour à l’entraînement.

Andreas Christensen est également en lice après une blessure au dos.

Lukaku est l’un des nombreux joueurs de Chelsea à souffrir avec COVID Aston Villa v Chelsea: Faits du match Aston Villa a remporté ce match exact 2-1 la saison dernière, remportant les derniers matchs de championnat à domicile contre Chelsea en avril 2004. Chelsea a remporté le renverser le match 3-0 plus tôt cette saison et chercher à compléter le doublé de Premier League contre Aston Villa pour la septième fois – seuls Manchester United (15) et Manchester City (8) l’ont fait plus souvent contre les Villans dans la compétition. C’est la sixième fois qu’Aston Villa et Chelsea se rencontrent lors d’un match de championnat le lendemain de Noël (quatrième de Premier League), Chelsea restant invaincu depuis cinq matchs (W3 D2). Le dernier match de ce type a eu lieu lors de la saison 2007-08, un match nul 4-4 à Stamford Bridge. Dans l’histoire de la Premier League, il y a eu 38 cartons rouges lors des matchs disputés le lendemain de Noël. 8% d’entre eux sont venus en un match – le match nul 4-4 d’Aston Villa à Chelsea en 2007-08, Zat Knight étant expulsé pour Villa, et Ricardo Carvalho et Ashley Cole voyant rouge pour les Blues. Aston Villa a remporté son dernier match. trois matchs de championnat du Boxing Day, leur plus longue série de victoires ce jour-là depuis une série de cinq entre 1908 et 1913. Chelsea a perdu ses deux derniers matchs de championnat du Boxing Day, s’inclinant 2-0 contre Southampton en 2019-2020 et 3-1 à Arsenal la saison dernière. Les Blues n’ont perdu qu’une seule fois trois matchs consécutifs de ce type, entre 1912 et 1914. Les deux derniers matchs de Premier League de Chelsea se sont terminés au même niveau, les Blues ayant tiré trois matchs de championnat consécutifs en février 2012. Pendant ce temps, ils ont n’a jamais joué trois matchs de championnat sans victoire jusqu’à présent sous Thomas Tuchel. Chelsea n’a réussi à marquer que lors de deux de ses 18 matchs à l’extérieur de Premier League sous Thomas Tuchel – un nul 0-0 avec Leeds en mars et un autre 0-0 avec Les loups lors de leur dernier match. Aston Villa n’a réussi à marquer que lors d’un de ses 14 derniers matchs à domicile en Premier League et a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses neuf derniers matchs à Villa Park depuis un match nul 0-0 contre Everton en mai. Aucun des 14 derniers matchs d’Aston Villa en Premier League se sont terminés à égalité (6 V, N 8), avec quatre de ces victoires lors de leurs six matchs sous la direction de Steven Gerrard. C’est la plus longue série des Villans sans match nul en championnat de football depuis une série de 16 entre janvier et mai 1998.