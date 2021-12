Steven Gerrard met en garde Klopp contre le plan de déclaration de Villa sur le retour de Liverpool

Le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, a insisté sur le fait que son seul objectif lors de son retour à Anfield samedi est de prendre trois points à l’équipe de Jurgen Klopp.

Gerrard, légende et fan de Liverpool depuis toujours, entame son retour au club avec Villa. Beaucoup avaient supposé que le premier avant-goût de la gestion de Gerrard à Anfield serait dans l’abri des Reds.

Cependant, après son triomphe en championnat avec les Rangers, il a suscité l’intérêt de Villa. A ce titre, il fera ses armes dans l’élite anglaise avec l’ambitieux club des West Midlands.

Gerrard a eu un impact instantané aussi, gagner trois de ses quatre matchs jusqu’à présent après cinq défaites consécutives sous l’ancien patron Dean Smith.

La seule défaite de Gerrard est survenue contre Manchester City. Alors qu’il fait maintenant face à un autre club parmi les six premiers, toutes les discussions sur l’affrontement avec Liverpool portent plutôt sur son retour.

Pour Gerrard, cependant, il a insisté sur le fait qu’il voulait envoyer une déclaration au patron des Reds Klopp, un entraîneur qu’il admire.

« J’ai passé de nombreuses années là-bas, donc cela me fait sourire pour plusieurs raisons », a déclaré Gerrard lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Un parce que j’ai évidemment de bonnes relations avec beaucoup de gens au club.

« J’ai passé un moment fantastique là-bas, un très bon voyage. Je suis un garçon du coin et c’est l’équipe que j’ai soutenue en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe, bien sûr que je le ferai.

Gerrard cherche à rivaliser avec Liverpool

«Mais en même temps, cela me fait sourire parce que j’ai l’opportunité d’y aller et de rivaliser avec une bonne équipe, un bon manager, avec la possibilité d’essayer de gagner le match et c’est mon seul objectif.

«Je pense que le bruit est pour que d’autres personnes soient excitées. Pour moi, il s’agit de préparer l’équipe de la meilleure façon possible pour essayer d’obtenir un résultat positif pour Aston Villa.

Kroos ? Zakaria ? Dembélé ? Sept hommes qui pourraient rejoindre Liverpool en janvier

« C’est comme ça que je serai. Tout le monde dans ce stade me connaîtra suffisamment pour savoir ce que je fais et pourquoi je vais à Anfield.

Gerrard a ajouté lors de son point de presse d’avant-match qu’« il y a beaucoup de positivité en ce moment » à Villa.

Cela a été stimulé par le retour de blessure de l’attaquant Danny Ings et de l’arrière gauche Matt Targett.

Gerrard parle de Villa et s’inquiète du coronavirus

Cependant, le coronavirus est toujours un problème dans l’élite anglaise – et il a fait plus de gros titres ces derniers temps. Le choc de Tottenham contre Brighton dimanche a été reporté en raison d’une épidémie au club.

Gerrard a déclaré: «Je sympathise évidemment avec [Tottenham manager] Antoine [Conte]. C’est une préoccupation pour moi-même et pour tous les autres managers.

« Il y a eu une situation ici avant mon arrivée et vous avez toujours cette paranoïa persistante autour des et si.

« C’est un virus qui n’a pas disparu. Nous ne sommes pas dans les bois et ça change tout le temps.

« Vous devez donc être aussi prudent que possible car vous ne voulez pas être dans une situation où vous perdez des joueurs, ce qui affecte évidemment les points. »

