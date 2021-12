Steven Gerrard n’a aucune pensée sentimentale avant son retour à Liverpool alors que le patron d’Aston Villa dit que son équipe « rendra les choses aussi difficiles que possible »

Steven Gerrard a minimisé son retour à Liverpool avec le patron d’Aston Villa insistant pour que son équipe y aille pour gagner.

Ce sera la première fois que la légende des Reds revient dans son club d’enfance et bien qu’il appréciera l’accueil qu’il est censé recevoir à Anfield, Gerrard ne souhaite prendre que trois points.

.

Le patron d’Aston Villa espère que son retour à Anfield est inoubliable

Depuis qu’il a été nommé manager du club, Gerrard a connu un superbe départ à Villa Park.

Le joueur de 41 ans a supervisé son équipe remporter trois de leurs quatre derniers matches, dont une victoire de retour contre Leicester City.

Gerrard adorerait remporter quatre victoires sur cinq contre Liverpool, mais sait que ce sera un défi de taille pour obtenir quoi que ce soit des meilleurs buteurs de la ligue.

« Aucun, pas du tout », a déclaré Gerrard lorsqu’on lui a demandé s’il avait des sentiments sentimentaux avant le match contre l’équipe de Jurgen Klopp.

.

Alors que Gerrard n’aura que les trois points en tête, l’après-midi s’annonce toujours riche en émotions

«Je veux juste y aller et essayer de gagner et essayer de prendre ce que nous pouvons.

«Pour nous, nous ne sommes pas en concurrence avec Liverpool en termes de niveau que nous sommes tous les deux en ce moment, mais nous allons certainement y aller et donner tout ce que nous avons.

« Nous avons pris [Man] City sur le fil et je pense que nous aurions dû prendre quelque chose du match avec notre performance en deuxième mi-temps.

« Nous y allons avec confiance et conviction avec trois victoires sur quatre et nous allons rendre les choses aussi difficiles que possible. »