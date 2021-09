Steven Gerrard ne s’inquiète pas de la rencontre de la Ligue Europa contre le Sparta Prague

Steven Gerrard pense que ses Rangers ne penseront pas aux événements de l’année dernière lorsque son équipe affrontera le Sparta Prague en Ligue Europa.

Le club de Glasgow a été impliqué dans un incident racial l’année dernière lorsque Glen Kamara a été victime d’abus racistes lors d’un match contre le rival de Sparta, le Slavia Prague. Le jeu arrive six mois après l’incident.

Steven Gerrard : “Aucune appréhension” avant son voyage à Sparta Prague

«Ça ira bien», affirme Steven Gerrard

L’ancien capitaine de Liverpool mène les Rangers dans le match ce jeudi avec une défaite 2-0 aux mains de Lyon lors de la première journée.

S’adressant à Rangers tv sur leur chaîne YouTube si cela pouvait se reproduire avant leur voyage pour affronter les rivaux du Slavia, le Sparta Prague, Gerrard a répondu: “Non, j’ai parlé à la majorité de mes joueurs ces derniers jours et nous avons parlé de la Jeu.

« Glen (Kamara) et Kemar (Roofe), qui ont été touchés par le dernier match, sont bien placés et attendent avec impatience. Les deux veulent venir et faire une performance pour l’équipe.

« Il n’y a aucune appréhension en ce qui me concerne. On m’a assuré que tout ira bien.

« Tout le monde impliqué dans le jeu, nous sommes toujours à la recherche d’améliorations. Nous recherchons toujours les pouvoirs en place pour aller de l’avant et faire preuve de leadership. »

Gerrard pense que des améliorations ont été apportées, mais il reste encore beaucoup à faire.

« On sait que ce n’est pas totalement hors jeu ou éradiqué, il y a encore du travail et de l’éducation à mettre en place.

«Dans ma position, vous ne pouvez parler et dire que certaines choses et pousser et soutenir. C’est pour les gens qui sont dans des endroits plus élevés que moi qui ne peuvent que faire la différence et le changement.

Ce qui s’est passé l’année dernière avec Glen Kamara

Kamara a affirmé qu’il avait été victime d’abus racistes de la part d’Ondřej Kudela en fin de match, déclenchant une dispute qui s’est poursuivie dans le tunnel.

Kudela a ensuite raté le Championnat d’Europe de l’été dernier après que l’UEFA ait rejeté son appel. Il s’est vu imposer une suspension de dix matchs pour avoir abusé du milieu de terrain des Rangers à des fins racistes.

Kamara a reçu une suspension de trois matchs pour avoir agressé Kudela à temps plein.

Boost des blessures des Rangers

Le Gers sera privé de plusieurs partants probables avec Filip Helander, Ryan Jack et Ryan Kent tous écartés, mais le Daily Record rapporte que la liste des blessures de leurs adversaires est beaucoup plus longue.

Selon le rapport, Sparte pourrait se passer de huit joueurs de la première équipe. L’ailier international tchèque Ladislav Krejci et le milieu de terrain Filip Souček sont absents.

Lukas Julis rejoint également le duo. Il a marqué 17 buts la saison dernière, dont cinq en deux matches de Ligue Europa contre le Celtic.

Photo principale

Intégrer à partir de .