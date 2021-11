Steven Gerrard nommé directeur d’Aston Villa et les Rangers publient un message d’adieu élégant alors que la légende de Liverpool revient en Premier League

Steven Gerrard a été annoncé comme le nouveau manager d’Aston Villa, décidant de quitter les Rangers pour revenir en Premier League.

La légende de Liverpool a scellé son premier emploi dans l’élite anglaise, remplaçant Dean Smith qui a été limogé ce week-end, signant un contrat de trois ans et demi à Villa Park.

Aston Villa a annoncé Gerrard comme nouveau manager

Gerrard a passé trois ans à la tête d’Ibrox où il a transformé la fortune du club de Glasgow et a mis fin à leur longue attente pour le titre de Premiership écossaise.

L’ancien milieu de terrain a déménagé en Écosse pour son premier poste de direction en 2018 après un passage en tant qu’entraîneur de l’académie dans l’ancien club de Liverpool.

Les Rangers ont connu une brillante ascension sous la direction du jeune entraîneur et ont été sacrés champions d’Écosse pour la première fois en une décennie, puisqu’ils ont terminé la saison dernière invaincus.

Cela a également empêché les rivaux d’Old Firm, le Celtic, de remporter un 10e championnat consécutif, renforçant ainsi la place de Gerrard dans les livres d’histoire du club et dans le cœur des supporters.

Le joueur de 41 ans a été immédiatement installé comme l’un des favoris pour le poste de Villa à la suite de la décision du club de supprimer Smith de son poste d’entraîneur-chef dimanche, après une cinquième défaite au rebond qui les a laissés juste en dehors de la zone de relégation.

Leurs propriétaires ont agi rapidement pour nommer Gerrard, sa nomination étant annoncée jeudi matin.

GETTY

Gerrard a ramené les bons moments aux Rangers après neuf ans de domination celtique

Et sa première tâche sera de faire sortir les Villans de leur position actuelle de 16e en Premier League, n’ayant remporté que trois victoires en 11 matchs disputés cette saison.

Gerrard a rendu un hommage particulier aux Rangers en parlant de son nouveau rôle, mais a déclaré qu’il était » immensément fier » de se voir confier les rênes de l’un des clubs les plus historiques du football anglais.

« Aston Villa est un club avec une riche histoire et tradition dans le football anglais et je suis extrêmement fier de devenir son nouvel entraîneur-chef », a-t-il déclaré.

« Dans mes conversations avec Nassef, Wes et le reste du conseil d’administration, il était évident à quel point leurs plans étaient ambitieux pour le club et je suis impatient de les aider à atteindre leurs objectifs.

Liverpool fc

Gerrard a commencé sa carrière d’entraîneur en charge de l’académie de Liverpool – qui comprenait Curtis Jones et un certain nombre d’autres jeunes maintenant impliqués dans la première équipe de Jurgen Klopp

Gerrard a ensuite fait sa première fureur dans la gestion à temps plein avec les Rangers, où il a été félicité pour avoir fait d’eux la meilleure équipe d’Écosse.

«Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont associés aux Glasgow Rangers pour m’avoir donné l’opportunité de gérer un club de football aussi emblématique.

«Les aider à remporter un 55e titre de champion, un record, occupera toujours une place particulière dans mon cœur. Je souhaite aux joueurs, au staff et aux supporters le meilleur pour l’avenir. »

Les Rangers ont également publié une déclaration élégante après le départ de leur manager, remerciant l’entraîneur d’avoir laissé le club dans un endroit formidable et insistant sur le fait qu’il sera » toujours le bienvenu à Ibrox « .

« Les Rangers peuvent annoncer aujourd’hui le départ du manager Steven Gerrard à Aston Villa », indique le communiqué.

« Gerrard déménage au club des Midlands après avoir joué un rôle clé dans la croissance significative des Light Blues dans de nombreux domaines au cours de ses trois ans et demi à Ibrox.

«Les Rangers disposent désormais d’une équipe de jeu exceptionnelle et hautement compétitive, capable à la fois de gagner et de divertir sur tous les fronts, les normes les plus élevées étant désormais également répandues dans tout le département du football.

«En compétition européenne, les Rangers se sont qualifiés pour le football en phase de groupes pendant quatre saisons consécutives et pour le football à élimination directe au cours des deux dernières, améliorant non seulement la position du club sur le continent, mais aussi celle du football écossais.

« Au niveau national, les Rangers ont prospéré sous Gerrard, ce travail ayant culminé lorsque le club a remporté son 55e titre la saison dernière à la suite d’une campagne de championnat invaincue.

«Il laisse maintenant les Rangers avec le club en tête de la Premiership écossaise avec une demi-finale de Premier Sports Cup à espérer et la possibilité de se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa toujours entre les mains de l’équipe.

« Le Rangers Football Club tient à remercier Steven et son équipe et leur souhaite plein succès pour l’avenir. Ils seront toujours les bienvenus chez Ibrox.