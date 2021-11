Steven Gerrard pourrait être sans Glen Kamara pour le choc clé de la Ligue Europa

Les Rangers sont confrontés à un test difficile en Ligue Europa alors qu’ils affrontent Brondby cette semaine.

L’équipe de Steven Gerrard débordera de confiance après une victoire 6-1 sur Motherwell ce week-end, tandis que les choses ont également connu une reprise de leurs exploits européens.

L’équipe de Steven Gerrard fait face à un test difficile contre Brondby

Une victoire 2-0 sur Brondby à Ibrox deux semaines a donné le coup d’envoi aux espoirs des champions écossais de passer au prochain tour de la compétition, mais avec trois matches à jouer, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Gerrard aura besoin de son équipe en pleine forme s’ils veulent obtenir un résultat contre l’équipe danoise.

Brondby contre Rangers : date et heure

Le choc de la Ligue Europa aura lieu le jeudi 4 novembre.

Il sera joué au stade Brondby, au Danemark, avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 17h45.

La victoire mettra les Rangers fermement en lice pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Alfredo Morelos pourrait être la clé pour aider les Rangers à obtenir un résultat positif Brondby v Rangers: commentaire en direct

La rencontre devrait être diffusée en direct sur talkSPORT 2.

Les commentaires commenceront à 17h30 avec une couverture venant d’Alex Crook et Matt Holland.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Chaîne 731Brondby v Rangers : nouvelles de l’équipe

Brondby sera privé du gardien Mads Hermansen pour le choc avec les Rangers.

Le stoppeur manquera à cause d’une blessure au pied, tandis que le défenseur Rasmus Wikstrom devrait être absent jusqu’au Nouvel An.

Ailleurs, Mikael Uhre semble également sur le point de manquer.

Pour les Rangers, Gerrard pourrait se passer de Glen Kamara pour le choc au Danemark.

Le milieu de terrain a reçu un coup de pied à la cheville, ce qui a amené Gerrard à l’évaluer comme « 50-50 » pour l’affrontement.

Pendant ce temps, Ryan Kent a voyagé avec l’équipe et pourrait figurer.

L’as des Rangers Glen Kamara est incertain face à Brondby Brondby v Rangers : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron des Rangers, Gerrard, a déclaré: «Nous devons réaliser qu’il s’agit d’un environnement différent.

« Ce sera un match difficile contre une équipe dans une situation où il faut gagner.

«Je pense qu’ils seront agressifs et qu’ils vont y aller, nous devons donc être prêts à tout ce qui se présente à nous.

« Les matchs d’Europa League à l’extérieur sont toujours un défi.

« Daniel Agger m’a dit de m’attendre à une atmosphère de haut niveau, c’est donc celle que nous attendons avec impatience. »

« Nous devons nous préparer au mieux et nous allons essayer de gagner le match.

« L’objectif est d’avoir le football européen ici après Noël, nous devons donc tous continuer à avancer. »