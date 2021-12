Steven Gerrard pourrait un jour être le successeur de Jurgen Klopp à Liverpool, mais le couple est de grands amis et s’embrassera sur la ligne de touche d’Anfield lorsque la légende reviendra avec Aston Villa

Steven Gerrard est prêt pour un retour émouvant à Anfield samedi alors que son équipe d’Aston Villa affrontera son bien-aimé Liverpool.

Gerrard a joué 710 fois pour son club d’enfance et est adoré par les fans du Merseyside après une brillante carrière passée par leur académie.

.

Gerrard affrontera l’ancien club de Liverpool et l’idole des entraîneurs Klopp

Le joueur de 41 ans aura le sentiment inhabituel d’être dans la pirogue de l’opposition à Anfield alors que son nouveau club affrontera Jurgen Klopp.

Ce sera la première fois de sa carrière que Gerrard affronte les Reds à quelque titre que ce soit, et il est sûr de recevoir un brillant accueil de la part des supporters et un câlin de son homologue.

La paire se connaît bien, malgré le départ de Gerrard de Liverpool l’été où Klopp a rejoint.

L’ancien milieu de terrain a entraîné les moins de 23 ans du club tandis que Klopp était le patron de l’équipe première et l’Allemand a toujours été disponible pour des conseils.

La paire est devenue lyrique l’une sur l’autre au fil des ans et voici ce qu’elles ont dit.

.

Gerrard est prêt pour un retour émouvant dans son ancien club

Klopp sur Gerrard

L’Allemand a déclaré au Times en 2017 : « J’ai dit [Gerrard] quand je pars, ou que le club me licencie, je me fiche bien sûr de savoir qui sera mon successeur, mais j’adorerais qu’il le soit.

Après que Liverpool a remporté le titre de Premier League, Klopp a déclaré : « Mon message est le suivant : c’est pour vous là-bas. C’est vraiment pour vous. J’espère que vous le ressentez. J’espère que vous l’avez vu hier soir, pas seulement hier soir, mais après un long moment, hier soir encore. C’est pour tant de gens.

« Kenny Dalglish et Graeme Souness m’ont parlé lors d’une autre interview et ils étaient évidemment très positifs à notre sujet.

« C’est bien, [but it’s] merci à eux car ce club est construit sur ce qu’ils ont fait. Il est construit, bien sûr, sur Shankly et Paisley et Fagan et tous les autres, mais sur ces joueurs…

« Steven Gerrard – ce club s’est construit, au cours des 20 dernières années, sur les jambes de Stevie.

«Il a dû porter toute la pression sur ses épaules et il l’a fait exceptionnellement. Je suis vraiment heureux que nous puissions également lui offrir ce titre. »

GETTY

Klopp accueillera l’homme qui pourrait un jour le remplacer à Liverpool

Klopp a déclaré à FourFourTwo en 2019 : « Kenny et Stevie ont tous deux été un très grand soutien dès le premier jour.

«Deuxièmement, ma position de manager n’a rien à voir avec les gens qui m’entourent. Si Liverpool devait me licencier demain, alors peut-être que Kenny serait le premier choix pour me remplacer, mais ils feraient probablement descendre Stevie de Glasgow.

« Si vous demandez qui devrait me suivre, je dirais Stevie. Je l’aide chaque fois que je peux.

« Si quelqu’un obtient votre travail, ce n’est pas à cause d’eux, c’est parce que vous n’êtes pas assez bon.

« Je suis assez vieux pour savoir que je donne tout à ce travail. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas parfait, mais je donne au club à 100%. Si cela suffit, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, alors c’est juste le problème de la situation.

« Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas sceptique. Je suis complètement ouvert. Si vous voulez mon aide, vous l’aurez.

.

Klopp a fait d’énormes éloges à Gerrard au fil des ans

« Ma famille pense souvent que je m’ouvre trop vite, mais je pense qu’être autrement est une perte de temps. J’aime la vie, j’aime mon travail, j’aime la plupart des gens – c’est comme ça.

Après que Gerrard a été nommé patron d’Aston Villa, Klopp a déclaré: « Stevie fait tout bien jusqu’à présent, acquiert de l’expérience ici avec l’académie, apporte ses expériences d’entraîneur aux Rangers, y étant très, très, très réussi, puis il avait fait le suivant étape. Jusqu’à présent, cela a été la carrière parfaite.

« Pendant que je suis ici, c’est difficile mais bien sûr [he can be Liverpool’s future manager]. Mais il est important qu’à partir de maintenant le chapitre Steven Gerrard Aston Villa commence et c’est exactement ce qui va se passer.

PARI SPÉCIAL – Faites en sorte que Lukaku, Ronaldo et Salah marquent les premiers à 50/1

Gerrard sur Klopp

Le héros de Kop Gerrard a admis qu’il aurait adoré jouer sous Klopp à Liverpool.

Il a déclaré à Sky Sports: «J’ai toujours eu de petites pensées au fur et à mesure. Aurais-je dû rester à Liverpool ? Aurais-je dû signer une prolongation d’un an ? J’aurais peut-être pu avoir ce camée sous Jurgen Klopp en tant que joueur de l’équipe.

«Ces choses me traversent toujours l’esprit mais, écoutez, j’ai pris des décisions. Je suis très fier de ma carrière à Liverpool, je suis très fier d’où j’en suis jusqu’à présent dans ma gestion. Je veux me concentrer pleinement sur cela et continuer à essayer d’apprendre, de grandir et de m’améliorer et de voir où ce voyage me mène maintenant.

.

Villa a remporté trois de ses quatre matches sous Gerrard

«Mais, bien sûr, vous avez toujours de petits moments – imaginez si j’étais resté à Liverpool un peu plus longtemps et que j’étais peut-être tombé sur Klopp, en tant que quelqu’un qui aurait peut-être pu lui donner 10 à 15 minutes sur le banc. Bien sûr, cela m’a traversé l’esprit – j’aurais adoré ça.

Gerrard a déclaré en 2018 : « Je me souviens avoir eu une conversation avec Jurgen à propos de la gestion avant même d’accepter ce rôle – quelles sont les principales choses que vous pouvez me dire ? Que puis-je prendre de vous qui m’aidera à avancer?

«Il a toujours dit d’essayer d’être aussi équilibré que possible. Maintenant, je sais exactement pourquoi il a dit ça.

« Parce que ce voyage vous emmène partout – des sentiments incroyables, mais il m’a aussi abattu. »

Gerrard a toujours minimisé ses liens avec le manager de Liverpool, en grande partie par respect pour le patron actuel Klopp.

GETTY

Gerrard auditionnera pour le poste à Liverpool

Il a déclaré à ITV en mars : « Les fans de Liverpool ne veulent pas que je sois le manager.

«Ils veulent que Jurgen Klopp continue d’être le manager de Liverpool – et je suis totalement avec eux tous.

« On ne devrait pas parler de ça. Nous avons l’un des meilleurs managers à la tête de notre club en ce moment. Je l’aime.

« J’ai un travail ici. Je ne pense pas qu’il soit utile d’en parler et j’espère que Jurgen restera à Liverpool pendant de nombreuses années.

Après avoir été nommé patron d’Aston Villa, Gerrard a déclaré : « J’ai été en contact avec Klopp. Je le croise quand il promène ses chiens.

« Il m’a envoyé un message disant qu’il attendait avec impatience un gros câlin sur le côté lorsque Villa jouera à Liverpool le mois prochain. »

Les yeux de Gerrard sur le prix

Malgré la fureur suscitée par son retour à Anfield, son amour pour le club et ses liens étroits avec Klopp, Gerrard insiste sur le fait qu’il retourne à Liverpool avec une chose en tête…

Obtenir la victoire pour Aston Villa.

« Pour moi, je respecte et comprends vraiment le bruit autour du jeu pour des raisons évidentes car je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Donc, cela me fait sourire pour de nombreuses raisons. Un, parce que j’ai de bonnes relations avec beaucoup de gens au club. J’y ai passé un moment fantastique. J’ai eu un très bon voyage et je suis un garçon local et je les ai soutenus en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sur.

getty

Gerrard retourne à Liverpool avec une chose en tête – guider Aston Villa vers la victoire

«En même temps, cela me fait sourire parce que j’ai l’opportunité d’y aller et de rivaliser avec une bonne équipe et un bon manager avec l’opportunité d’essayer de gagner le match.

« C’est mon seul objectif. Le bruit est pour que d’autres personnes s’excitent. Pour moi, il s’agit de préparer au mieux l’équipe pour obtenir un résultat positif pour Aston Villa. C’est ainsi que je serai.

« Tout le monde dans ce stade me connaîtra suffisamment pour savoir ce que je fais et pourquoi je vais à Anfield. »

Klopp : « C’est une histoire merveilleuse »

Comme Gerrard, Klopp a insisté sur le fait que ce serait strictement commercial dès le coup de sifflet à Anfield.

Mais le patron de Liverpool admet qu’avant et après le match sera probablement une célébration de l’un des fils préférés de la ville, et qu’il prendra très probablement sa place dans le hotseat des Reds un jour.

« Merveilleuse histoire. Je peux imaginer comment sont ses sentiments », a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse.

« Stevie est déjà un entraîneur expérimenté et sait comment aborder les matchs, mais n’avait probablement aucune idée de la façon de l’aborder lorsqu’il entre dans le stade et l’abri.

« Ce n’est pas facile pour un joueur de classe mondiale de devenir un manager exceptionnel, mais c’est possible et il semble que Stevie possède toutes les compétences dont vous avez besoin. Je suis vraiment content pour lui.

Gerrard a été présenté comme un successeur à long terme de Klopp et l’Allemand pense que l’ancien capitaine des Reds est destiné à gérer le club à l’avenir.

« Oui absolument. La seule chose est de savoir quand est le bon moment pour cela. Je pense que cela arrivera certainement et c’est bon pour tout le monde », a-t-il ajouté.

