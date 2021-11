Steven Gerrard, prêt à débarquer en Premier League

10/11/2021 à 17:02 CET

Artur López

Le temps de Steven Gerrard est venu. L’ancien footballeur emblématique de Liverpool se prépare à son retour en Premier League en tant qu’entraîneur. Selon les médias anglais, l’ancien milieu de terrain légendaire est déterminé à faire part au Rangers Football Club de son intention de signer avec Aston Villa, dont le poste est vacant à la suite du licenciement de Dean Smith.

Cependant, l’équipe écossaise n’est pas disposée à laisser Gerrard partir avec toutes les installations. L’entraîneur anglais a ramené les Rangers à la gloire après une relégation administrative fatidique au quatrième niveau du football écossais. Lors de la saison 2020/21 lors de la troisième saison de l’entraîneur anglais, le « Gers » a relevé la Premiership écossaise 10 ans après avoir chanté le dernier alirón. De plus, ils ont dynamité l’hégémonie du Celtic dans la compétition nationale, avec neuf titres consécutifs.

Par conséquent, le champion écossais en titre a des raisons d’essayer de conserver Gerrard, ou d’essayer de tirer le meilleur parti de lui. En Angleterre, la presse chiffre son salaire chez les Rangers à 3 millions d’euros par saison. La solution passe par compensation financière substantielle au « Gers » pour l’ancien capitaine emblématique de Liverpool. Justement, l’entraîneur des Rangers compte toujours revenir à Liverpool en tant qu’entraîneur en 2024.

Le journal The Guardian rapporte que les propriétaires d’Aston Villa, Nassef Sawiris et Wes Edens, Ils considèrent le technicien de Whiston comme la figure idéale pour mener le projet à 41 ans. La vente de Jack Grealish pour 117 millions a déclenché une série de signatures ambitieuses telles que Leon Bailey, Danny Ings et Emiliano Buendía. Par conséquent, les méchants doivent se gratter les poches pour ramener Gerrard d’Écosse. Ceux de Birmingham occupent la seizième place du Premier ministre après un marasme de cinq défaites consécutives, et cherchent un changement de cap. De même, le banc de Norwich City est également libre après l’annulation de Daniel Farke.