Steven Gerrard réagit alors que les Rangers suivent le Celtic hors de la Ligue des champions ⋆ .

Les Rangers se sont retirés de la Ligue des champions après avoir perdu contre Malmö à 10 (Photo: Sky Sports)

Steven Gerrard a déclaré que «la peur et la panique» ont coûté aux Rangers alors qu’ils se sont retirés de la Ligue des champions après avoir perdu contre Malmo à 10 lors d’un Ibrox complet.

Les champions écossais semblaient bien placés pour vaincre l’équipe suédoise de Malmö après avoir égalisé le troisième tour de qualification grâce à la frappe d’Alfredo Morelos en première mi-temps.

Les Rangers avaient un avantage numérique pendant toute la seconde mi-temps après que Bonke Innocent de Malmö ait été expulsé sur le coup de la mi-temps, mais ils n’ont pas pu en profiter car un doublé rapide d’Antonio Colak a envoyé les visiteurs.

Une troisième défaite consécutive pour les Rangers – leur pire série depuis mai 2015 – signifie que l’équipe de Gerrard devient le deuxième club écossais à être éliminé, après que le Celtic ait été battu par les Danois de Midtjylland.

Les Rangers affronteront désormais un barrage de la Ligue Europa contre le Kazakhstanais Kairat Almaty ou l’Arménien Alashkert d’Arménie la semaine prochaine.

Gerrard a déclaré à Premier Sports: “Nous avons très bien fait pendant 45 minutes, mais nous avons eu deux redémarrages très mauvais et nous l’avons payé.

« La partie la plus frustrante est que nous avons perdu la seconde mi-temps contre 10 hommes. Mener 1-0 puis perdre 2-1, un peu de peur et de panique s’installe. Nous avons une mauvaise performance en deuxième mi-temps et c’est notre responsabilité à tous.

Les Rangers ont été éliminés malgré le premier match d’Alfredo Morelos (Photo: .)

“Nous avons perdu trois matchs sur quatre et, chez les Rangers, ce n’est pas assez bon.”

Les Rangers ont remporté le titre de Premiership écossaise la saison dernière, remportant 32 de leurs 38 matches – les six autres ont été tirés au sort – pour accumuler 102 points et terminer 25 points devant leurs rivaux Celtic.

Le mois dernier, les champions ont subi une défaite lors de la première journée pour la première fois en 24 ans alors qu’ils s’inclinaient 2-1 contre les nouveaux garçons de la Premiership écossaise, les Hearts.

Les Rangers ont repris le chemin de la victoire dans la ligue dimanche avec une défaite 6-0 contre Dundee et accueillent les Hearts en Coupe d’Écosse ce week-end.

