Steven Gerrard refuse de discuter des rapports de transfert de prêt de Philippe Coutinho à Aston Villa mais devient lyrique sur l’ancien coéquipier « spécial » de Liverpool

Steven Gerrard accorde une grande importance à l’ancien coéquipier de Liverpool Philippe Coutinho, le qualifiant de » footballeur spécial « , mais a refusé de commenter les informations liant le » magicien » à une décision de le rejoindre en janvier à Aston Villa.

Coutinho devrait quitter Barcelone ce mois-ci avec les géants de la Liga dans l’espoir de réduire leur masse salariale après avoir déboursé 55 millions de livres sterling pour signer Ferran Torres de Manchester City.

La carrière de Coutinho est tombée d’une falaise depuis la fin d’un transfert d’argent au Barça en janvier 2018

Gerrard et Coutinho ont été coéquipiers de Liverpool pendant deux ans et demi à Anfield – la paire était sur le point de remporter le titre de Premier League en 2014 – et Villa a été fortement liée au joueur de 29 ans au milieu de l’intérêt signalé de autres clubs anglais.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait un tel intérêt pour Coutinho, qui a quitté Liverpool pour Barcelone avec un transfert de 142 millions de livres sterling en janvier 2018, Gerrard a déclaré : « Il a remporté deux titres de champion à Barcelone, deux Copa del Rey.

« Si vous allez jeter un œil à sa page Wikipédia, vous verrez un gagnant en série partout où il ira.

«Il a remporté 63 sélections pour le Brésil, a joué pour Barcelone et a été incroyable à Liverpool. Je peux donc comprendre pourquoi il est lié à beaucoup de clubs de football.

«Je peux comprendre pourquoi beaucoup de supporters à travers le pays parlent de lui.

« Je ne pense pas que vous obtenez un surnom de » Le Magicien « si vous n’êtes pas un footballeur spécial. »

Gerrard était contrarié de voir Coutinho quitter Liverpool mais pourrait l’aider à remettre sa carrière sur les rails

Gerrard dit qu’il comprend les spéculations sur les transferts autour de Villa mais, s’adressant aux journalistes avant le troisième tour de la FA Cup de son équipe à Manchester United lundi – en direct sur talkSPORT – Gerrard a distancé la spéculation liant Coutinho aux Villans.

« Il [Coutinho] est quelqu’un pour qui j’ai un respect incroyable, mais je ne veux ajouter aucune spéculation car il appartient à Barcelone », a ajouté le patron.

«Je n’ai que des choses positives à dire sur le joueur.

« C’est un de mes amis, donc si on me pose les questions, je peux parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si vous essayez de faire le lien avec une spéculation ou de me prendre en défaut, vous êtes parti pour un long après-midi.

« Beaucoup de noms circulent et, pour le bien de nos supporters, quand il y a quelque chose de concret, ils seront les premiers à savoir. »

Gerrard a refroidi les spéculations sur les transferts autour de Villa et se concentre pleinement sur leur match nul en FA Cup à Manchester United

Villa cherche à renforcer son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier avec un arrière gauche considéré comme une priorité.

L’ancien arrière latéral des Hearts de Bologne, Aaron Hickey, fait partie des personnes liées après des performances impressionnantes en Serie A.

Gerrard a déclaré: «Nous analysons quelques positions différentes dans notre équipe et notre équipe où nous pouvons chercher à nous renforcer.

« Cela se passe dans les coulisses et nous serons respectueux lorsqu’il y aura quelque chose à dire.

« En termes de transferts et d’ajouts, je ne peux pas vraiment ajouter grand-chose. »

Gerrard a l’intention d’aligner une solide formation à Old Trafford contre des adversaires susceptibles de tourner.

La situation du COVID-19 et des blessures de Villa s’est apaisée avec l’attaquant anglais Ollie Watkins qui devrait rejoindre le groupe samedi.

Tyrone Mings est à nouveau disponible après une suspension et son compatriote Kortney Hause s’est entraîné jeudi après avoir signalé une certaine « tension » après la défaite 2-1 en championnat dimanche à Brentford.

L’ancien capitaine de Man United, Ashley Young, a une « chance extérieure » de retourner à Old Trafford après s’être fracturé l’orteil.

