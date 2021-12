Steven Gerrard remporte quatre victoires sur six alors que le jeune d’Aston Villa, Jacob Ramsey, marque un superbe but contre Norwich et l’ancien patron Dean Smith à Carrow Road

Le bon départ de Steven Gerrard à Aston Villa s’est poursuivi avec une victoire 2-0 sur Norwich alors qu’un moment de pure brillance de Jacob Ramsey a aidé Dean Smith contre son ancien club.

L’effort individuel de Ramsey, 20 ans, à la 34e minute, a été suivi d’une frappe tardive d’Ollie Watkins, faisant quatre victoires sur six pour Gerrard, hissant son équipe dans la première moitié.

Ramsey continue de saisir sa première chance en équipe

Quatre victoires sur six sont un bon coup d’oeil pour Gerrard, ne tombant que contre Man City et Liverpool lors de ses deux autres matchs en charge

Dans un match où Aston Villa n’a pas réussi à mettre le bas de la Premier League à l’épée, Ramsey a donné l’impression que son premier match était facile, conduisant à la défense de Norwich avant de rentrer chez lui.

Quittant le terrain à la mi-temps 1-0, Norwich a été hué par la foule locale lors d’un réveil pour le nouveau manager Smith, face à son ancienne équipe.

Les Canaries ont participé à la deuxième période, car un match sans contrôle au milieu de terrain offrait un certain nombre d’occasions décentes aux deux équipes, mais Villa a fait plus que battre les statistiques.

Et cette domination a finalement payé avec trois minutes à jouer, quand un Watkins toujours occupé s’est accroché à une course astucieuse et a croisé le jeune Carney Chukwuemeka pour prendre les trois points.

Après une nuit de dur labeur, Watkins a enfin trouvé le chemin des filets grâce à Chukwuemeka

Les supporters en jaune et vert ont commencé à filtrer alors que Watkins terminait le match, la descente étant à nouveau entendue par les supporters restants moins que satisfaits de la forme de relégation de leur équipe.

Mais à l’extérieur, c’était de nouveau la joie, avec le Smith sur la ligne de touche en regardant Gerrard donner une nouvelle vie à son équipe Villa autrefois chancelante.

