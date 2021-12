Steven Gerrard revendique West Ham avant de prendre le poste d’Aston Villa

Steven Gerrard a déclaré qu’il avait « examiné » à la fois West Ham United et Leicester City avant de prendre le poste d’Aston Villa, comme il l’a dit à Sky Sports.

La légende de la Premier League a déclaré qu’il regardait toujours des équipes comme West Ham et Leicester « de loin » et les voyages qu’elles avaient effectués.

Et si Adama Traoré avait un produit final ?! Expérience Football Manager 2022

BridTV

7046

Et si Adama Traoré avait un produit final ?! Expérience Football Manager 2022

913427

913427

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Tous deux ont terminé dans le top six de la Premier League la saison dernière et cherchent actuellement à faire du bruit en Europa League – les Hammers sont plus performants que les Midlands.

Alors que les Foxes ont connu des difficultés cette saison en championnat, on ne peut pas en dire autant des hommes de David Moyes, qui siègent aux places de la Ligue des champions après avoir battu Chelsea samedi.

Gerrard, qui a remporté deux de ses trois premiers matchs en charge, affrontera Leicester à Villa Park dans quelques heures et il a parlé des ambitions du club en utilisant West Ham et Leicester comme exemples.

« Les propriétaires ont certainement soutenu l’ambition », a déclaré Gerrard. « Ils ont beaucoup investi dans ce groupe de joueurs.

« Je regarde les équipes maintenant et j’ai regardé les équipes de loin, avant de prendre le poste, comme West Ham et Leicester.

«Des équipes comme celle-là qui font désormais partie d’un voyage européen. Leicester a remporté la FA Cup l’année dernière.

«Je pense que, dans un club comme Aston Villa, pour nous, revenir et être sérieux, c’est faire un voyage européen, à un moment donné. C’est d’essayer de concourir pour l’une des coupes nationales.

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Aston Villa a soif d’ajouter à nouveau des trophées à son cabinet, et cela a mis du temps à venir, ainsi que de retourner en Europe dès que possible.

Quelqu’un comme West Ham est peut-être l’un des meilleurs exemples à utiliser par le club, car il n’a pas dépensé beaucoup d’argent pour se mettre dans sa position actuelle.

L’équipe d’East London est dans une course au titre de Premier League et il y a environ 18 mois, elle luttait contre la relégation avec Villa.

C’est une énorme amélioration par rapport au club qui s’est transformé sous la direction de Moyes.

Dans d’autres nouvelles, Moyes apporte deux changements, 28 ans arrive: le XI prédit de West Ham contre Chelsea