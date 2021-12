Steven Gerrard revient à Anfield pour le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Steven Gerrard revient à Anfield ce week-end alors que son équipe d’Aston Villa affronte Liverpool en forme.

Gerrard a été impressionnant depuis qu’il est devenu le patron de Villa et a vu son équipe battre Leicester dimanche dernier.

Steven Gerrard revient à Anfield ce week-end

La légende des Reds sera chaleureusement accueillie dans le Merseyside, mais son équipe va subir un test difficile sur le terrain.

Liverpool a été brillant récemment et a battu les Wolves le week-end dernier pour leur quatrième victoire consécutive en championnat.

Ces deux-là se sont affrontés trois fois la saison dernière avec 17 buts marqués lors de ces matchs, ce qui pourrait être un autre ceinture.

Liverpool contre Aston Villa : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 11 décembre.

Il aura lieu à Anfield avec une heure de coup d’envoi à 15 heures.

Liverpool a gagné 2-1 dans ce match la saison dernière mais a été martelé 7-2 à Villa Park.

Liverpool v Aston Villa : comment suivre

Adrian Durham sera à Anfield pour notre émission GameDay Live.

Nous aurons des mises à jour sur talkSPORT tout au long de l’après-midi tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Klopp accueillera l’homme qui pourrait un jour le remplacer à Liverpool Liverpool v Aston Villa: Actualités de l’équipe

Roberto Firmino pourrait revenir dans l’équipe pour cet affrontement suite à son problème aux ischio-jambiers.

Sinon, Liverpool a un bilan de santé irréprochable, seuls Curtis Jones et Harvey Elliott restant absents à long terme.

Danny Ings est de nouveau en forme et pourrait être impliqué tandis que Trezeguet pourrait faire sa première apparition pour la saison.

Matt Targett est incertain alors que Leon Bailey et Bertrand Traoré sont absents.

Liverpool v Aston Villa : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Villa Steven Gerrard : « Pour moi, je respecte et comprends vraiment le bruit autour du jeu pour des raisons évidentes car je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années là-bas.

« Donc, cela me fait sourire pour de nombreuses raisons. Un, parce que j’ai de bonnes relations avec beaucoup de gens au club. J’y ai passé un moment fantastique. J’ai eu un très bon voyage et je suis un garçon local et je les ai soutenus en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sur.

«En même temps, cela me fait sourire parce que j’ai l’opportunité d’y aller et de rivaliser avec une bonne équipe et un bon manager avec l’opportunité d’essayer de gagner le match.

« C’est mon seul objectif. Le bruit est pour que d’autres personnes s’excitent. Pour moi, il s’agit de préparer au mieux l’équipe pour obtenir un résultat positif pour Aston Villa. C’est ainsi que je serai.

« Tout le monde dans ce stade me connaîtra suffisamment pour savoir ce que je fais et pourquoi je vais à Anfield. »

Aston Villa a stupéfié Liverpool la saison dernière, les battant 7-2 Liverpool v Aston Villa: Faits du match Liverpool a remporté six de ses sept derniers matchs de Premier League contre Aston Villa (L1), marquant au moins deux fois dans les sept matchs. match sans défaite à l’extérieur contre Liverpool en Premier League entre 2012 et 2014, Aston Villa a maintenant perdu chacune de ses trois dernières visites à Anfield dans la compétition. Aston Villa contre Liverpool a été remporté par l’équipe à l’extérieur à 20 reprises en Premier League , avec seulement Manchester City contre Manchester United (21) ayant enregistré plus de victoires à l’extérieur dans l’histoire de la compétition. Seul Arsenal contre Liverpool (6) a enregistré plus de tours du chapeau qu’Aston Villa contre Liverpool (4) dans l’histoire de la Premier League, avec Villa’s Ollie Watkins est le dernier joueur à en avoir marqué un en octobre 2020. Liverpool a remporté ses deux derniers matchs à domicile en Premier League 4-0, contre Arsenal et Southampton. Les Reds n’ont pas remporté trois matchs consécutifs de championnat à domicile avec une marge d’au moins quatre buts depuis septembre/octobre 1987, battant Derby, Portsmouth et QPR 4-0 à l’époque. Liverpool a perdu huit de ses 12 premiers matchs de Premier League en 2021 ( W3 D1), échouant à marquer à sept reprises dans cette manche. Depuis lors, les Reds ont marqué dans leurs 25 matchs de Premier League et n’ont perdu qu’une seule fois (W18 D6). Avec un total de buts attendus de 18,6, Aston Villa (24 buts encaissés) a inscrit un peu plus de cinq buts de plus que prévu. sur la qualité des chances qu’ils ont rencontrées – seuls Norwich et Crystal Palace en ont plus cette saison. Cependant, les Villans ont également marqué (21) environ cinq de plus que ne le suggère leur xG (16,2), avec seulement Chelsea, Liverpool et West Ham plus performants ce trimestre. Aston Villa a remporté trois de ses quatre matchs de Premier League sous Steven Gerrard ( L1), autant qu’ils en ont eu en 11 matchs sous la direction de Dean Smith cette saison (D1 L7). Gerrard cherche à être le premier manager de Villa à remporter ses deux premiers matchs à l’extérieur en Premier League à la tête du club depuis John Gregory (5 premiers en 1998). Ce sera le premier match de Steven Gerrard contre Liverpool en tant que manager, le club qu’il a joué pour 710 fois toutes compétitions confondues, le troisième plus grand de l’histoire des Reds. Les anciens joueurs gérant contre les Reds à Anfield en Premier League ont perdu 14 de leurs 16 dernières visites (W1 D1), Kevin Keegan étant le dernier ancien joueur de Liverpool à y gagner, en mai 2003 avec Manchester City. Mohamed Salah de Liverpool a soit marqué ou aidé un but dans 13 matchs consécutifs de Premier League, mettant en place le dernier vainqueur de Divock Origi contre les Wolves la dernière fois. Il s’agit de la deuxième plus longue série de matchs consécutifs avec un but dans l’histoire de la compétition, après la série de 15 de Jamie Vardy entre août et décembre 2015.