Steven Gerrard sans Ryan Kent et Ryan Jack pour le choc de la Ligue Europa à Ibrox

Les Rangers espèrent lancer leur campagne en Ligue Europa en affrontant Brondby à Ibrox.

L’équipe de Steven Gerrard a connu un début de phase de groupes difficile après s’être inclinée lors de ses deux premiers matches contre Lyon et le Sparta Prague.

GETTY

L’équipe de Steven Gerrard est prête à relever le défi à venir

Sur le papier, le côté danois de Brondby est peut-être l’adversaire le plus facile et l’accent sera donc impatient de faire compter l’avantage à domicile.

Les Gers sont en tête de la Premiership écossaise après un match nul 1-1 avec les Hearts ce week-end et ils espèrent enregistrer une victoire bien méritée devant leur public européen en Europe.

Rangers v Brondby : comment écouter

Le choc de la Ligue Europa doit avoir lieu au stade Ibrox de Glasgow le jeudi 21 octobre.

Le coup d’envoi sera donné à 20h.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct exclusive avec des commentaires d’Andy Bargh et Charlie Adam.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

MERCREDI 20 OCTOBRE

Swansea v West Brom – 19h45, championnat – talkSPORT 2 EXCLUSIF

JEUDI 21 OCTOBRE

Vitesse Arnhem v Tottenham – 17h45, Europa Conference League – talkSPORT 2 Rangers v Brondby – 20h00, Europa League – talkSPORT 2 EXCLUSIF

SAMEDI 23 OCTOBRE

Chelsea v Norwich – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF Crystal Palace v Newcastle – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brighton v Manchester City – 17h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Nottingham Forest v Fulham – 15h00, Championnat – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

. – .

Ryan Kent devrait rater l’affrontement avec Brondby Rangers contre Brondby: nouvelles de l’équipe

Steven Gerrard devrait être sans Ryan Kent et Ryan Jack pour le choc de la Ligue Europa.

Il a expliqué : « Tout le monde a passé le week-end. Ryan Kent est plus proche, mais ce match est un peu trop tôt.

« Ryan Jack progresse et devrait reprendre l’entraînement autour du match d’Aberdeen. »

Filip Helander devrait également être absent.

Brondby sera privé du gardien de premier choix Mads Hermansen, qui manquera l’affrontement en raison d’une blessure à la cheville.

Rasmus Wikstrom est également absent avec un problème à l’épaule tandis que Mathias Greve et Peter Bjur seront également absents.

.

Gerrard a guidé les Rangers vers les phases de groupes de la Ligue Europa, dans l’espoir de progresser davantage que la saison dernière Rangers v Brondby : qu’est-ce qui a été dit ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un match à gagner, le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré : « Cela ne me dérange pas que vous le disiez ainsi.

«Nous voulons essayer de gagner chaque match ici aux Rangers, peu importe où nous sommes assis dans la table, mais après avoir perdu les deux premiers matchs, je pense qu’il est très important que nous gagnions ce face à face (avec Brondby).

« Nous devons prendre un minimum de quatre points, idéalement nous en prenons six, donc demain nous avons besoin d’une performance et d’un résultat qui vont essayer de relancer cette campagne.

« Je ne pense pas que nos deux performances aient été à des kilomètres, mais c’est une affaire de résultats et pour sortir du groupe, il faut des résultats, nous en sommes bien conscients.

« Si cela ajoute un peu plus de pression pour le match de demain et que les gens de l’extérieur veulent en faire un match incontournable, nous sommes d’accord avec cela. »