Steven Gerrard s’apprête à amener le personnel des Rangers – et les «cerveaux opérationnels»

Tout comme chez les Rangers, il semble probable qu’il y aura une sensation distincte de Liverpool dans l’équipe des coulisses de Steven Gerrard à Aston Villa.

Mais c’est Steven Gerrard – à quoi d’autre vous attendriez-vous ?

Gerrard a été dévoilé comme le nouveau patron d’Aston Villa

Il y a déjà une touche de rouge dans les rangs de Villa, l’ancien directeur général de Liverpool, Christian Purslow, maintenant directeur général de Villa Park – quelqu’un qui aurait sans aucun doute joué un rôle énorme dans la nomination de l’ancien capitaine des Reds.

Et les goûts de Gary McAllister, un ancien coéquipier de Gerrard à Anfield (et aussi directeur adjoint de Villa et directeur par intérim en 2010/11); Tom Culshaw, directeur adjoint des moins de 18 ans de Gerrard à Liverpool ; et Jordan Milsom, responsable du Fitness avec l’équipe des moins de 18 ans de Gerrard à Liverpool, devraient tous déménager à Villa Park aux côtés du nouveau patron.

Mais un homme que Gerrard sera extrêmement désireux de le rejoindre dans les Midlands est Michael Beale, un autre entraîneur avec lequel il a travaillé à la fois à Liverpool et aux Rangers.

Gerrard espère que McAllister (à gauche) et Beale (à droite) le rejoindront à Villa

Beale a commencé sa carrière à Chelsea en tant que manager de jeunesse, aidant à développer Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et Reece James; avant de passer à Liverpool pour assumer un rôle similaire, travaillant en étroite collaboration avec un autre futur international anglais – Trent Alexander-Arnold.

Après un passage de deux ans en tant que patron des moins de 23 ans de Liverpool, Beale a décidé de déménager en Amérique du Sud pour devenir le manager adjoint de Rodrigo Ceni à Sao Paulo.

C’était quelque chose que Jurgen Klopp a décrit comme « une aventure », et le séjour de six mois a sans aucun doute ajouté aux références et à l’expertise d’entraîneur de 41 ans.

Klopp avec Alex Inglethorpe, Beale et Pep Lijnders

Et cela a été soutenu par l’ancien homme des Rangers Kyle Lafferty, qui insiste sur le fait que c’était Beale – et non Gerrard – qui était «le cerveau» derrière le succès du Gers au cours des dernières années.

L’attaquant a déclaré au podcast Open Goal l’été dernier: « Plus j’étais là-bas, j’ai commencé à réaliser, Michael Beale, je pense qu’il est l’homme derrière tout ça.

« Je ne manque pas de respect à Steven Gerrard qui, je pense, est un manager incroyable, où il a emmené le club du premier jour à maintenant, c’est jour et nuit – il a fait des Rangers une force à nouveau en Premiership et en Europe.

Beale et l’actuel patron de Blackpool, Neil Critchley

«Mais Michael Beale est dans les coulisses et je pense qu’il est le cerveau derrière tout ça. Tactiquement, il est incroyable.

Et Gerrard n’a pas pu s’empêcher d’admettre que « Mick » était « l’expert » sur le terrain – quelque chose qu’il espère apporter à Bodymoor Heath.

L’ancien international anglais a déclaré sur le podcast de Robbie Fowler: « Il me faudrait 15 à 20 ans pour devenir aussi bon que Michael Beale en tant qu’entraîneur sur le terrain, livrant des séances quotidiennement, alors je laisse Mick être Mick parce qu’il est l’expert. »

Alors que Gerrard est le nom, Beale est le cerveau – et le fait qu’il rejoigne l’ancien milieu de terrain de Liverpool à Villa pourrait être essentiel au succès du club au cours des prochaines années.

