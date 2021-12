Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a admis qu’il était « encore plus excité » que jamais pour l’avenir de Villa Park après s’être intégré au club de Premier League.

Le joueur de 41 ans a quitté les Rangers pour occuper le poste laissé vacant par Dean Smith le mois dernier. Smith a été éliminé après une série de cinq défaites consécutives en Premier League, bien qu’il ait guidé le club à la 11e place la saison dernière. Le directeur général Christian Purslow a déclaré que le club avait effectué le changement après « ne pas avoir vu l’amélioration continue des résultats, des performances et du classement en championnat » la saison dernière.

Gerrard a rapidement comblé le vide et déjà il a guidé le club vers deux victoires. Sa course victorieuse a cependant pris fin lorsque Man City a gagné 2-1 à Villa Park mercredi soir.

Gérard était positif dans la défaite et pensait que Villa « méritait de retirer quelque chose du jeu ».

« Nous jouons contre une équipe qui vient d’assister à la finale de la Coupe d’Europe, qui a des joueurs de classe mondiale et peut-être le meilleur manager du monde. Nous apprécions ce que nous affrontons. Mais les amener jusqu’au bout c’est un vrai plus. Je ne peux pas demander plus d’efforts », a déclaré la légende de Liverpool.

Et c’est cet effort qui rend Gerrard très positif quant à l’avenir.

« C’est fantastique d’être de retour [in the Premier League]. C’est un vrai privilège et un honneur d’occuper ce poste, d’être l’entraîneur-chef d’un si grand club », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse. via le site du club.

« Il m’a fallu quelques jours, peut-être une semaine, pour traiter tout le changement de la situation, car cela s’est produit à une vitesse.

« Maintenant, après trois semaines de travail, après avoir rencontré de nouvelles personnes, avoir vu où en est l’équipe et ce que nous pouvons potentiellement faire pour aller de l’avant, je suis encore plus excité que lorsque j’ai accepté le poste. »

Admiration pour Rodgers

Gerrard se battra de son côté contre Leicester dimanche et il connaît bien leur patron Brendan Rodgers.

« Brendan est un excellent entraîneur. La chose la plus importante était sa prestation sur le terrain d’entraînement. On pouvait voir assez clairement qu’il avait beaucoup d’expérience », a déclaré Gerrard.

« C’était un bon manager pour lequel jouer, en termes de relation personnelle. Il aurait été très naïf de mon point de vue de ne pas apprendre autant de lui que je le pouvais.

« J’ai continué à le faire, même lorsque nous n’avons pas travaillé ensemble parce que je l’ai affronté en Écosse et je l’ai vu si bien faire en Premier League.

« C’est l’un des nombreux managers que je surveille de près. Dans ma position, lorsque vous êtes nouveau et que vous débutez, c’est le genre de personnes dont vous essayez d’apprendre.

Villa devra être à son meilleur défensivement pour obtenir quoi que ce soit d’une équipe de Leicester qui, à son époque, peut être dévastatrice.

« Nous savons que nous devrons contrôler les quatre ou cinq avant, selon leur configuration. Nous devons garder leurs principales menaces aussi discrètes que possible », a déclaré Gerrard.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

coup de Bailey

Mais le patron de Villa sera sans Lion Bailey.

L’attaquant de 24 ans, signé du Bayer Leverkusen cet été pour un montant de 30 millions de livres sterling, a souffert de ce qui ressemblait à un problème à la cuisse lors de la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City.

Les analyses ont révélé des dommages à un muscle quad et Gerrard a déclaré que Bailey ne serait pas de retour avant Noël.

Une blessure non spécifiée a empêché Danny Ings d’entrer récemment, mais l’attaquant est sur le point de revenir. Alors que Matt Target est sorti contre City avec une blessure à la tête.

« Malheureusement, Leon Bailey a subi un scanner et cela a confirmé qu’il s’agit d’une blessure musculaire dans cette zone du quad. Ça va être assez long.

« Il sera porté disparu pendant plusieurs semaines. C’est difficile de fixer une date là-dessus pour le moment, mais nous ne le verrons pas avant Noël.

« Danny Ings est l’un de ceux avec qui nous travaillons en étroite collaboration et nous lui donnerons toutes les chances avant de prendre une décision le concernant demain.

« Matty Targett aura probablement du mal pour ce match. Mais encore une fois, nous prendrons une décision tardive sur lui et Danny Ings cette fois-ci demain.

LIRE LA SUITE: L’intérêt de Gerrard pour l’homme de Liverpool rejeté – mais le patron de Villa regarde l’adolescent des Rangers