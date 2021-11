Steven Gerrard se prépare pour un premier test difficile en tant que manager accueillant des mouettes de haut vol lors d’un affrontement en Premier League

Steven Gerrard espère prendre la tête d’Aston Villa lorsque son nouvel hôte informera Brighton ce week-end.

Gerrard a été nommé patron de Villa la semaine dernière après trois ans chez les Rangers, où il a remporté le premier titre de Premiership écossaise du club en dix ans.

Gerrard sera absent pour trois points lors de son premier match en tant que patron de Villa contre Brighton

L’icône de Liverpool a scellé son premier emploi dans l’élite anglaise après avoir remplacé Dean Smith, qui a été limogé après une série de cinq défaites consécutives.

Gerrard a une tâche difficile en essayant de renverser la vapeur instantanément à Villa Park avec les visiteurs de Brighton au niveau des points avec la sixième place de Manchester United.

Aston Villa contre Brighton: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 15 heures le samedi 20 novembre.

La couverture complète de Villa Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Adrian Durham sera votre présentateur et les commentaires viendront de Nigel Adderley et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Villa est sans victoire lors de ses trois derniers matchs contre les Seagulls et est actuellement sur sa plus longue séquence de défaites depuis qu’ils ont été relégués en 2016.

Villa s’est empressé de nommer Gerrard après le limogeage de Dean Smith Aston Villa contre Brighton: nouvelles de l’équipe

Ezri Konsa reviendra de suspension pour l’équipe locale, mais Gerrard n’a pas encore rencontré un certain nombre de ses stars de la première équipe en raison de devoirs internationaux.

Tyrone Mings, John McGinn, Matty Cash, Emi Martinez et la signature estivale Leon Bailey font partie des joueurs qui devraient revenir en forme à Villa cette semaine.

Mais Marvelous Nakamba s’est blessé à l’aine en jouant pour le Zimbabwe et semble sur le point de manquer aux côtés de Bertrand Traoré et Trezeguet.

Dougas Luiz et Morgan Sanson restent également des doutes en raison d’un problème aux ischio-jambiers et d’une maladie respectivement et ne se sont pas entraînés lundi.

Brighton sera quant à lui privé du gardien Robert Sanchez, qui purge une suspension de deux matches pour le carton rouge qu’il a reçu contre Newcastle.

Les Seagulls ont un certain nombre d’autres problèmes de blessures avec Danny Welbeck et Steven Alzate parmi les absents de longue date du club.

Dan Burn reste un doute au milieu d’un récent problème de genou tandis qu’Enock Mwepu a été contraint de manquer son devoir international avec la Zambie en raison d’un problème musculaire.

Deux des grandes signatures estivales de Villa n’ont pas encore été lancées en courant Aston Villa contre Brighton : qu’est-ce qui a été dit ?

Gerrard a déclaré à Villa TV : « Je pense qu’Aston Villa se vend. C’est un club de football emblématique que je connais assez bien de l’extérieur.

«Je suis ravi de m’impliquer à l’intérieur, de commencer à établir des relations, de participer à l’entraînement et de commencer.

« Les niveaux d’excitation sont vraiment, vraiment élevés. Je suis très ambitieux et le départ ne peut pas arriver assez vite.

Cucurella a été l’une des recrues de la saison pour Brighton Aston Villa v Brighton: faits du match Depuis qu’elle a remporté son premier match de Premier League contre Brighton en octobre 2019, Aston Villa est sans victoire en trois contre les Seagulls (D2 L1) et n’a pas mené pendant une seule minute dans l’un de ces matchs. Dans toutes les compétitions, Brighton n’a remporté qu’un de ses 12 derniers matches contre Aston Villa (5 nuls, 6 défaites), une victoire 2-1 à l’extérieur la saison dernière en Premier League, sa toute première victoire à l’extérieur sur Villa.Sept des huit buts de Premier League marqués lors de ce match ont été marqués par des Anglais (87,5%), le pourcentage le plus élevé de buteurs anglais dans un match de Premier League actuel à avoir vu au moins cinq buts dans la compétition. L’exception était un but du Belge Leandro Trossard en janvier 2020. Aston Villa a perdu chacun de ses cinq derniers matchs de Premier League, sa plus longue série de défaites depuis une séquence de 11 lors de la campagne 2015-16. Dans l’ensemble, il s’agit de la sixième manche d’Aston Villa sur au moins cinq défaites consécutives en Premier League, avec seulement quatre équipes en ayant plus (Bolton, Crystal Palace, Fulham et Southampton – toutes les 7). Brighton est sans victoire en six matchs de Premier League, bien que cinq des ceux-ci ont terminé le niveau (L1). À l’extérieur, les Seagulls sont l’une des trois équipes encore invaincues en Premier League ce trimestre (W2 D3), avec Chelsea et West Ham United. Aston Villa a enregistré plus de matchs nuls et vierges que toute autre équipe de l’histoire de la Premier League (104) . Pendant ce temps, aucune équipe n’a eu une part plus élevée de ses matchs de Premier League terminés 0-0 que Brighton (12% – 19/163). Steven Gerrard sera le 13e manager permanent différent à prendre en charge Aston Villa en Premier League. Seuls deux des 12 précédents ont remporté leur premier match de ce type pour le club (D6 L4), avec John Gregory battant Liverpool (février 1998) et Gérard Houllier battant les Wolves (septembre 2010). La saison dernière, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez avait le meilleur sauver % de n’importe quel gardien de but à jouer dans au moins la moitié des matchs de son équipe (75,4%). Cette saison, l’Argentin a le troisième pire record de la compétition (63,8%). Danny Welbeck de Brighton a marqué cinq buts en Premier League contre Aston Villa, son plus grand nombre contre un adversaire. Il a marqué lors de chacun de ses quatre derniers départs en championnat contre Villa, avec ses quatre derniers buts contre eux tous à Villa Park. Leandro Trossard de Brighton cherche à marquer lors de trois matchs consécutifs de Premier League pour la première fois. Le Belge a déjà marqué autant de buts en championnat à l’extérieur cette saison (2) qu’il l’a fait lors de ses deux premières campagnes de Premier League combinées.