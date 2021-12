Steven Gerrard s’ouvre sur le retour émotionnel d’Anfield, déclare  » Je soutiendrai toujours Liverpool « , merci Jurgen Klopp, mais veut trois points pour Aston Villa

Steven Gerrard a déclaré qu’il soutiendrait toujours Liverpool mais qu’il se rendra à Anfield demain dans le but de leur prendre trois points.

Gerrard est prêt pour un retour émouvant dans son ancienne maison samedi à 15 heures lors de sa visite avec son équipe Aston Villa.

.

Gerrard s’est ouvert à son retour à Anfield

Le joueur de 41 ans est toujours un héros pour les fans de Liverpool, mais il a admis que tout le monde s’attendrait à ce qu’il essaie d’obtenir un résultat contre son club d’enfance.

Interrogé sur son retour à Anfield, Gerrard a déclaré: « Pour moi, je respecte et comprends vraiment le bruit autour du jeu pour des raisons évidentes car je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années là-bas.

« Donc, cela me fait sourire pour de nombreuses raisons. Un, parce que j’ai de bonnes relations avec beaucoup de gens au club. J’y ai passé un moment fantastique. J’ai eu un très bon voyage et je suis un garçon local et je les ai soutenus en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sur.

«En même temps, cela me fait sourire parce que j’ai l’opportunité d’y aller et de rivaliser avec une bonne équipe et un bon manager avec l’opportunité d’essayer de gagner le match.

.

Gerrard affrontera l’ancien club de Liverpool et l’idole des entraîneurs Klopp

« C’est mon seul objectif. Le bruit est pour que d’autres personnes s’excitent. Pour moi, il s’agit de préparer au mieux l’équipe pour obtenir un résultat positif pour Aston Villa. C’est ainsi que je serai.

« Tout le monde dans ce stade me connaîtra suffisamment pour savoir ce que je fais et pourquoi je vais à Anfield. »

Gerrard a également réservé une mention spéciale à son homologue, Jurgen Klopp, qui l’a aidé à devenir entraîneur.

Il a déclaré: «Je serai toujours reconnaissant envers Jurgen et le meilleur conseil que j’ai reçu de lui était de prendre votre propre équipe et de le faire à votre manière.

« Quelle identité vous voulez utiliser, allez faire vos propres erreurs loin des caméras. Évoluez, commencez votre propre voyage – et je vous apporterai tout le soutien dont vous avez besoin.

« C’était un conseil en or pour moi en tant que joueur sortant d’une longue carrière qui a l’ambition de devenir entraîneur et manager.

« Quand j’ai eu cette conversation, je ne m’attendais pas à être en compétition contre lui dans un si court laps de temps, mais j’ai hâte de relever ce défi. »

Un gros sujet de discussion dans le football en ce moment est la propagation de COVID-19 avec Tottenham reportant les matchs en Europe et en Premier League après une épidémie.

getty

Gerrard retourne à Liverpool avec une chose en tête – guider Aston Villa vers la victoire

Gerrard dit que ses joueurs d’Aston Villa doivent recevoir plus d’informations sur la protection Covid-19 alors que le football tente d’empêcher la nouvelle variante Omicron de perturber le sport.

« J’ai eu une conversation hier soir avec (le directeur général) Christian Purslow », a déclaré le patron de Villa Gerrard avant son retour dans l’ancien club de Liverpool samedi.

« Il va descendre lundi et s’adresser aux joueurs plus en détail.

«Mais on nous a dit et averti que les choses changent tout le temps. Juste faire attention et prendre soin de nous.

