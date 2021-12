Steven Gerrard sur le point de libérer le «grand talent» Aston Villa se cache

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a révélé son enthousiasme à travailler avec Morgan Sanson, laissant un indice sur la sélection avant le match de Norwich City.

Steven Gerrard a commencé sa vie comme Aston Villa gestionnaire de façon formidable. En effet, Villa a remporté neuf points sur un potentiel de 15 au cours de son mandat.

De plus, les matchs dans lesquels Villa a perdu des points ont été contre Manchester City et Liverpool. Villa a semblé compétitif pendant les deux et a donné aux deux équipes une course pour leur argent.

Plusieurs joueurs se sont démarqués depuis que Gerrard est à la barre. Il n’est pas surprenant que la région du milieu de terrain ait semblé forte sous la direction de l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League.

Le merveilleux Nakamba a brillé, mais une blessure subie contre Liverpool signifie qu’il manquera le voyage à Norwich.

« Une sortie merveilleuse donne l’opportunité à quelqu’un d’autre de commencer dans l’équipe », a déclaré Gerrard via Birmingham Mail.

Cette opportunité pourrait bien revenir à Morgan Sanson, que Gerrard a utilisé avec parcimonie jusqu’à présent, compte tenu de ses récents problèmes de blessures.

«Nous continuons à le soulager parce qu’il a raté beaucoup de temps de jeu en raison d’une blessure. Morgan a fait du bon travail dans les camées qu’on lui a demandé de jouer », a-t-il déclaré.

En effet, bien qu’il n’ait joué que 59 minutes en Premier League cette saison, Sanson a fait preuve de classe.

Il a amassé une note moyenne WhoScored de 6,52 au cours de ces matchs. Compte tenu de ses opportunités limitées jusqu’à présent, cette note ne doit pas être reniflée.

Gerrard un grand fan de Sanson

Gerrard semble être un admirateur de Sanson et pense qu’il sera un joueur de premier plan une fois qu’il sera dans le vif du sujet.

« Nous voyons un grand talent qui jouera pour Aston Villa, certainement quand il reviendra à son niveau », a-t-il déclaré.

« Il a amélioré sa forme physique et nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui pour aller de l’avant. »

En effet, les fans de Villa espèrent que ce soit le cas, et si Sanson commence contre Norwich, il espère montrer sa classe au manager.

De plus, s’il impressionne, il pourrait certainement devenir un membre important de l’équipe.

LIRE LA SUITE: La sortie hivernale est probablement une star oubliée de Villa sur le radar du championnat