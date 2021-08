Steven Gerrard ” va changer la donne “, a déclaré l’ancien attaquant des Rangers Ally McCoist après la sortie de choc du club à Malmö lors du troisième tour de qualification de la Ligue des champions

in

Les Rangers de Steven Gerrard ont été choqués par Malmö lors du troisième tour de qualification de la Ligue des champions mardi soir.

Bien qu’il s’agisse d’un but et d’un homme en hausse, un rapide doublé de l’attaquant Antonio Colak a assommé les champions écossais et les fans n’ont pas tardé à appeler pour talkSPORT hier soir, affichant leur mécontentement face à un fan disant qu’il devrait être limogé.

.

Le rêve de la Ligue des champions est terminé pour les Rangers

Ally McCoist n’a cependant pas tardé à prendre la défense de Gerrard sur Breakfast : « Je pense que c’est un peu dur, n’est-ce pas ? (sur le fan des Rangers qui a dit qu’il devrait être limogé)

« Vous prenez votre équipe invaincue en championnat, quelques défaites et il est temps d’y aller ? Non.

« Écoutez, ce fut un début décevant pour les Rangers, bien sûr, cela ne fait aucun doute, mais vous aimeriez penser que Steven et l’équipe vont changer la donne. »

Après le match, Gerrard et son équipe ont été hués par leurs supporters et après leur défaite contre Dundee United en Premiership à Tannadice, c’est désormais trois défaites consécutives pour les champions.

parlerSPORT

L’ancienne légende des Rangers McCoist pense que les appels au limogeage de Gerrard sont durs

Après le match, l’ancien capitaine de Liverpool a déclaré : « Je pense qu’en termes de performance, c’était certainement un match en deux mi-temps.

«Je pensais que nous étions vraiment bons en première mi-temps, j’ai si bien commencé le match, j’ai pensé que la foule était formidable et nous sommes entrés à la mi-temps exactement là où nous voulions être.

« 1-0, défendant très bien, en deuxième mi-temps, nous sommes sortis, avons donné l’information aux garçons et sommes partis pour recommencer la deuxième mi-temps très mal.

«Nous avons été passifs et (ne les avons pas) très bien défendus et à ce niveau avec de bons joueurs et des équipes décentes, ils vous feront du mal. Vraiment frustré par notre performance en deuxième mi-temps.