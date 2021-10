Steven Marcus Kelley reconnu coupable du meurtre pour la location de son ex-femme

Un homme de Louisiane a été reconnu coupable mardi d’avoir tenté d’embaucher un tueur à gages pour tuer son ex-femme alors qu’il était déjà en prison pour avoir prétendument violé et agressé les deux jeunes filles de la femme, ses anciennes belles-filles. Les procureurs fédéraux ont déclaré que le complot de meurtre contre rémunération avait été déjoué lorsque la lettre destinée au pistolet de location avait été envoyée à la mauvaise adresse.

Après un procès de deux jours, un jury fédéral à Monroe a trouvé mardi un homme de 48 ans Steven Marcus Kelley coupable d’avoir utilisé une installation de commerce interétatique pour commettre un meurtre pour compte d’autrui.

Kelley a été arrêté en 2019 et attendait d’être jugé pour le viol et l’agression présumés de ses belles-filles alors âgées de 8 et 12 ans au centre correctionnel de Ouachita (OCC) lorsqu’il a élaboré le plan d’avoir les filles mère, son ex-femme, assassinée. L’abus sexuel aurait duré plusieurs années, l’une des jeunes filles ayant déclaré à la police que Kelley l’avait forcée à avoir des activités sexuelles « au moins 200 fois ».

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Kelley a obtenu l’adresse du tueur à gages potentiel d’un autre détenu de l’OCC.

« Croyant que l’individu qui vivait à cette adresse allait commettre le meurtre, Kelley a proposé à l’individu de mettre ‘2 dans la poitrine, 2 dans la tête’ et de ‘s’assurer que cela compte’. a déclaré le DOJ. «Kelley a dessiné une carte à l’encre bleue et noire de la région où travaillait son ex-femme. Afin d’éviter que la lettre et le crime ne lui soient attribués, Kelley a utilisé le nom d’un autre détenu pour l’adresse de retour.

La lettre contenait une description physique détaillée de l’ex-femme de Kelley, une description de sa voiture, l’endroit où elle travaillait et les heures habituelles d’arrivée au travail, selon le DOJ.

Le message a été livré le 10 décembre 2019, mais le destinataire n’était apparemment pas le tueur à gages que Kelley pensait qu’ils étaient.

« Réalisant que la lettre sollicitait quelqu’un pour commettre un meurtre, l’individu a apporté la lettre au bureau du shérif de la paroisse d’Ouachita le lendemain matin », a indiqué le communiqué.

Le 5 décembre, les enquêteurs ont extrait des images de surveillance de l’OCC qui montraient Kelley assis sur son lit en train d’écrire une lettre, selon le DOJ.

« Kelley peut être vue dans la vidéo en alternance entre deux stylos différents, ce qui était cohérent avec les deux couleurs d’encre utilisées pour dessiner la carte. Plus tard ce même jour, Kelley peut être vu en train de prendre une enveloppe dans la cellule du détenu qui a fourni l’adresse du tueur à gages plein d’espoir », selon le DOJ. «Kelley s’est assise sur le lit du codétenu et a adressé la lettre. Quelques instants plus tard, le détenu dont Kelley a utilisé le nom sur l’adresse de retour de la lettre est entré dans la cellule et a engagé une conversation avec Kelley et l’autre détenu. Plus tard dans la soirée, on peut voir Kelley remettre la lettre à un autre détenu qui la remet à son tour à un agent correctionnel pour qu’il l’envoie.

Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition sur la nacelle de logement de l’OCC de Kelley et ont récupéré un stylo bleu et noir dans sa couchette. L’adresse où Kelley a posté la lettre a été trouvée dans la couchette de son compagnon de cellule.

Kelley encourt une peine maximale de 10 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée et jusqu’à 250 000 $ d’amende. Une date de condamnation n’a pas été fixée.

Kelley serait toujours en attente de jugement pour trois chefs d’agression sexuelle sur un mineur, quatre chefs d’accusation de violence sexuelle et trois chefs de viol au premier degré en rapport avec son affaire initiale.

