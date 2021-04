Steven Seagal vend sa maison, qui est apparemment à l’épreuve des balles. Oui, à l’épreuve des balles

On ne sait pas exactement pourquoi Steven Seagal a décidé d’aller avec des fenêtres pare-balles dans sa maison, en plus de l’évidence, «parce que je peux». Cependant, il peut y avoir une connexion qui a du sens. Au début des années 2010, Seagal a joué dans une série de télé-réalité intitulée Steven Seagal: Lawman, où l’acteur, qui a reçu le grade honorifique de chef adjoint de réserve, a travaillé aux côtés du service de police de Jefferson Parish, en Louisiane. Cependant, pour la troisième et dernière saison de l’émission, l’emplacement a été déplacé dans le comté de maricopa en Arizona, où se trouve la ville de Scottsdale.