Steven Soderbergh parle de “Pas de mouvement soudain”, “Ocean’s Eleven” et plus

Steven Soderbergh, la légende lui-même, se joint à l’émission pour discuter de son nouveau film No Sudden Move, avec Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm. Nous couvrons des moments de sa filmographie, de Sex, Lies et Videotape à Ocean’s Eleven à Contagion.

F9: The Fast Saga sort en salles aux États-Unis ce week-end, et nos opinions ne peuvent plus être différentes. Faites-nous savoir sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé du dernier de la franchise Fast and Furious. Dans d’autres nouvelles de la semaine, Amblin Entertainment de Steven Spielberg a signé un accord avec Netflix qui a mis les gens en émoi. Est-ce un changement majeur dans les récents commentaires du réalisateur envers le streamer? Réalisera-t-il un film pour Netflix dans un futur proche ? Nous discutons.

Le BlendGame de cette semaine se penche sur l’incroyable cinématographie de Rachel Morrison. La semaine prochaine, nous examinons la filmographie de Steven Soderbergh pour décider lequel de ses films est notre préféré absolu. Jouez sur Twitter en utilisant #StevenSoderberghBlend

Cette semaine au cinéma

– F9 : La Saga Rapide

– Faux positif (Hulu)

– La route de glace (Netflix)

