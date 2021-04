Steven Spielberg vient de lancer une star de Batman en tant que père fictif du réalisateur

Alors que Paul Dano a eu l’occasion de travailler avec des réalisateurs fantastiques au cours de sa carrière, notamment Paul Thomas Anderson, Steve McQueen, Bong Joon Ho, Jon Favreau et Rian Johnson, ce sera la première fois que l’acteur aura l’occasion de travailler avec Steven Spielberg (bien qu’ils partagent un crédit car le cinéaste était un producteur exécutif sur Cowboys And Aliens). Le public n’a en fait pas vu Dano dans les salles de cinéma depuis quelques années, car il travaille sur du matériel pour petit écran – comme les miniséries Escape At Dannemora et War & Piece – et réalise des films Netflix comme Okja et le prochain The Guilty, mais cette sécheresse le sera. fin au début de l’année prochaine.