Steven Spohn est le fer de lance de Spawn2gether pour AbleGamers

Le directeur de l’exploitation d’AbleGamers et défenseur de l’accessibilité, Steven Spohn, a annoncé aujourd’hui la deuxième phase de son initiative de collecte de fonds Spawn Together. À partir du 15 septembre, cette nouvelle série de collectes de fonds, baptisée “Spawn2gether”, tentera d’atteindre un objectif de 1 million de dollars pour l’association caritative AbleGamers, le même montant qu’il a atteint lors de la dernière collecte de fonds Spawn Together.

L’idée avec Spawn2gether est de tirer parti des campagnes communautaires individuelles pour la sensibilisation et les dons. Ce qui est nouveau avec cette initiative, cependant, c’est que les principaux personnages à l’origine de la sensibilisation s’étendront au-delà de Spohn lui-même, qui comprend les personnalités de Twitch Lilsimsie, AshleyRoboto, Jambo, Imperial et Bloodyfaster.

L’expansion de la structure de collecte de fonds communautaire est quelque chose que Spohn a toujours envisagé. « J’ai toujours voulu que cela ressemble moins à une campagne de financement formelle qu’à un réseau de soutien communautaire. C’est devenu quelque chose de plus grand que ce que j’aurais pu imaginer », a-t-il déclaré. « Spawn2gether est un appel à l’action pour tous ceux qui croient au soutien de la communauté des personnes handicapées et des personnes qui aiment les jeux vidéo. Ensemble, année après année, nous pouvons faire tant de bien pour le monde, si nous nous contentons de SpawnTogether. »

Vous pouvez vous impliquer en diffusant des jeux et en faisant de la sensibilisation et de l’argent, mais vous pouvez aussi faire tout ce qui va faire passer le mot et faire venir les dons. La page Tiltify contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer, et cette FAQ peut répondre à toutes vos questions.

AbleGamers est un organisme de bienfaisance qui vise à éliminer les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Ils apportent une technologie d’assistance aux joueurs handicapés et conseillent les éditeurs de jeux sur les meilleures pratiques en matière d’options d’accessibilité.

Vous pouvez suivre Steven Spohn pour des mises à jour sur la campagne sur Twitter.