Steven Van Zandt annonce deux croisières sur le thème de la musique pour 2022

celle de Steven Van Zandt Renegade Circus et Sixthman, le leader de l’industrie des festivals en mer, poursuivent leur partenariat fructueux de création de croisières musicales de renommée mondiale avec l’annonce de Pays hors-la-loi ouest et La Grande Croisière Rock ‘N’ Roll Sea. Les billets pour les deux croisières sont en vente maintenant; visitez les sites Web respectifs pour plus d’informations.

Un spin-off de la croisière annuelle Outlaw Country, qui a affiché complet cinq événements consécutifs, Outlaw Country West offre aux clients un nouvel itinéraire qui part de Los Angeles, CA, du 3 au 8 novembre 2022 en faisant des escales à Cabo San Lucas et Ensenada. , Mexique.

La Great Rock ‘N’ Roll Sea Cruise devient internationale pour son voyage inaugural naviguant sur la mer Méditerranée au départ d’Athènes, en Grèce, du 18 au 23 août 2022, avec des escales à Mykonos, en Grèce, et à Izmir, en Turquie.

«Après cinq croisières hors-la-loi très réussies naviguant dans les Caraïbes et une sixième à guichets fermés en février 2022, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’étendre ce festival spécial en mer à la côte ouest, au départ de Los Angeles. Une nouvelle gamme de destinations jamais naviguées et une aventure rockin’ country attend la communauté Outlaw Country avec cette nouvelle navigation », a déclaré Anthony Diaz, PDG de Sixthman.

Naviguant sur le Norwegian Jewel, ‘Outlaw Country West’ célébrera l’héritage du country rock et du cow-punk californiens avec Social Distortion, Lucinda Williams, Steve Earle, X, Los Lobos, Dave Alvin avec les coupables, Jimmie Dale Gilmore, Chuck Prophet & The Mission Express, The Beat Farmers, Long Ryders, Rosie Flores, Jade Jackson, Lillie Mae, James Intveld et Deke Dickerson & The Whippersnappers, ainsi que des animateurs de la chaîne Outlaw Country de SiriusXM, dont Elizabeth Cook, Jim Lauderdale et, bien sûr, Mojo Nixon.

‘The Great Rock ‘N’ Roll Sea Cruise’ promet cinq nuits avec les pionniers du punk rock The Stranglers, Buzzcocks, The Dictators, et deux membres originaux de la Pistolets sexuels – Paul Cook avec The Professionals et Glen Matlock ; les icônes du Pub Rock Graham Parker et Wilko Johnson ; Poguetry mettant en vedette Spider Stacy et Cait O’Riordan interprétant des chansons des Pogues; Mekons, Les Nomades et Steve Wynn ; avec plusieurs DJ du Little Steven’s Underground Garage sur SiriusXM avec leurs groupes, dont Michael Des Barres avec Kris Rodgers et The Dirty Gems, Peter Zaremba (The Fleshtones), Kelly Ogden (The Dollyrots), The Mighty Manfred (The Woggles), et Palmyra Delran, avec d’autres artistes qui seront bientôt annoncés.

« Mettez vos ceintures sur les fans de Rock and Roll… la croisière la plus cool du monde vous attend depuis Athènes, en Grèce, en août prochain ! » ajouta Diaz.

Les invités peuvent s’attendre à ce que des artistes présentent plusieurs décors dans une variété de lieux, ainsi que des enregistrements radio, des tables rondes, des projections de films et d’autres activités artistiques interactives tout en visitant des ports européens exotiques naviguant sur Norwegian Jade.