Steven Van Zandt se souvient d’avoir pris la tête de “The Sopranos” avant James Gandolfini: “Les têtes les plus sages ont prévalu”

Les débuts d’acteur de Steven Van Zandt étaient presque très différents.

Le rockeur, aujourd’hui âgé de 70 ans, est connu pour avoir joué Silvio Dante dans “Les Sopranos”, qui était sa première fois à l’écran, à l’exception d’une brève apparition dans “American Flyers” en 1985.

La star est apparue dans 79 des 86 épisodes de la série, mais les fans l’ont presque vu jouer un rôle totalement différent : Tony Soprano, le rôle principal.

Van Zandt a récemment parlé à Fox News de ses mémoires, “Unrequited Infatuations”, dans lesquelles il réfléchit sur sa vie et sa carrière en tant que musicien, acteur et militant. Au cours de sa conversation, il s’est remémoré le processus de casting de “The Sopranos”.

“Comme il s’avère, [creating Silvio Dante] était collaboratif parce que [‘The Sopranos’ creator David Chase] lancez-moi comme Tony et HBO ont dit: «Êtes-vous fou? C’est le spectacle le plus cher que nous ayons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir un gars qui n’a jamais joué auparavant”, se souvient le musicien.

La star a ajouté: “Donc, des têtes plus sages ont prévalu, heureusement, et l’un des plus grands acteurs de tous les temps, [James] Gandolfini, j’ai le boulot.”

Van Zandt allait remporter deux Screen Actors Guild Awards pour son travail dans la série dans le cadre de sa distribution d’ensemble. Il a également travaillé sur une poignée d’autres projets de grande envergure au cours des années suivantes, notamment “Lilyhammer”, “The Christmas Chronicles” et “The Irishman”.

Le livre couvre plus que son temps sur “Les Sopranos”.

“Cela commence comme un livre de musique, l’histoire d’un gars de la musique”, a expliqué Van Zandt. “La seconde moitié du livre est une histoire entièrement différente.”

Steven Van Zandt a révélé qu’il avait failli jouer le rôle principal de “Les Sopranos” avant que HBO n’insiste pour qu’un acteur plus expérimenté joue le rôle. (Presse associée)

Sont inclus des histoires de son temps avec Bruce Springsteen en tant que membre du E Street Band avant que l’acte ne devienne grand.

“Nous avions la résidence dans laquelle nous nous garions au Stone Pony, ce qui était vraiment le point culminant de la pré-création”, se souvient-il à propos d’une boîte de nuit à Asbury Park, New Jersey, que le groupe a contribué à rendre célèbre.

Sa carrière solo politiquement chargée est également couverte.

Stevie Van Zandt a joué Silvio Dante dans “Les Sopranos”. (Photo de Bobby Bank/WireImage)

“J’avais beaucoup lu sur la politique à ce moment-là et je suis devenu obsédé par la politique, vraiment”, se souvient Van Zandt. “J’ai dit: ‘Eh bien, je serai le gars politique.'”

Dans l’ensemble, le livre était cathartique à écrire.

“C’était amusant de se souvenir de ces choses et de les parcourir, et de voir pourquoi vous avez fait certaines choses – les erreurs”, a déclaré le musicien.

