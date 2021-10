Steven Van Zandt sur l’activisme sud-africain : “Nous avons allumé cette étincelle”

in

Steven Van Zandt est peut-être mieux connu pour sa musique et pour avoir joué dans “The Sopranos”, mais il a également eu un effet notable sur la politique et l’activisme.

Le musicien de 70 ans est connu pour avoir créé de la musique à thème politique dans sa carrière solo après avoir temporairement quitté le E Street Band de Bruce Springsteen. En 1985, il crée Artists United Against Apartheid, un groupe de musiciens qui refusent de se produire au Sun City Resort en Afrique du Sud en opposition à l’apartheid.

Le groupe – qui comprenait Springsteen, Miles Davis, Bob Dylan, Pat Benatar, Peter Gabriel, Bono et bien d’autres – a créé la chanson « Sun City » comme symbole de leur opposition à l’apartheid. L’air était destiné à sensibiliser à la question afin d’inciter les gouvernements du monde à prendre des mesures.

Lors d’une apparition vendredi sur “Real Time with Bill Maher”, Van Zandt a parlé de son combat contre le système de ségrégation, recevant les éloges de l’animateur de talk-show pour avoir travaillé pour changer le monde.

“C’était beaucoup de gens impliqués, pas seulement nous, les quatre mousquetaires – moi, Danny Schechter, Arthur Baker et Hart Perry – mais c’était vraiment les Nations Unies pour tous les syndicats en Europe. C’était un grand mouvement”, a-t-il ajouté. il a dit. “Nous avons allumé cette étincelle, nous avons allumé la mèche.”

Maher a ensuite souligné qu’un certain nombre de stars se sont produites dans le complexe à l’époque – une liste qui comprend Cher, Elton John et plus encore. Mais Van Zandt a défendu ses collègues.

Le musicien Steven Van Zandt était connu pour avoir créé Artists United Against Apartheid, qui a interprété la chanson “Sun City” en opposition à l’apartheid en Afrique du Sud. (Presse associée)

“Nous avons pris une décision : supposons qu’ils ont été manipulés, ce qu’ils étaient”, a déclaré le rockeur à propos des musiciens qui se sont produits sur place. “N’ayons pas de luttes intestines parmi les gens de la musique.”

Il a ajouté qu’il voulait garder “un œil sur le ballon parce que nous avions un objectif plus important en tête”.

Leur objectif était finalement de « sensibiliser suffisamment » pour voir des sanctions imposées à l’Afrique du Sud, les pressant de mettre fin à l’apartheid.

Steven Van Zandt est également connu en tant qu’ancien membre du E Street Band et pour avoir joué dans “Les Sopranos” et “Lilyhammer”. (.)

La star a déclaré qu’il s’attendait à ce que le président Ronald Reagan de l’époque oppose son veto au projet de loi “parce qu’il faisait partie de cette trinité impie soutenant l’apartheid – lui, [then-British Prime Minister Margaret] Thatcher et [then-German leader Helmut] Khôl.”

Il a noté que le « boycott culturel » de Sun City qu’il avait aidé à inaugurer faisait suite à un « boycott sportif » de la région. Les boycotts ont été suivis de sanctions économiques.

« Une fois sortis, [Reagan] y a opposé son veto et nous avons outrepassé le veto parce que nous avions tellement éveillé la conscience », a rappelé Van Zandt. « Les républicains ont voté pour. … Les républicains votant pour que les Noirs puissent voter ? »