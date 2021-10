Stevenson se voit déjà dans le poids léger et veut Gervonta

Stevenson a battu Herring, il est le nouveau champion WBO Jr. Lightweight et dans son futur Valdez, Gutiérrez ou Navarrete apparaissent, mais il veut déjà le poids léger et surtout, il rêve de Gervonta Davis. Pas question, le Tank est destiné à être le vrai visage de la boxe. Comme nous le verrons dans cette vidéo.

Dans sa victoire incontestable par TKO sur Jamel Herring, Shakur Stevenson a laissé beaucoup de choses à analyser sur ses vertus de boxe, ainsi que sur ses lacunes et ses inconnues dans ses performances contre d’autres types de rivaux. Ceux qui correspondent à sa vitesse, son talent stratégique et le surpassent en puissance de frappe. Dans cette vidéo, nous offrons un autre regard sur les performances et le style de boxe du nouveau monarque WBO à 130 livres.

Nous analysons également ses rivaux potentiels, les options qui s’offrent à Stevenson et surtout, ses déclarations après le combat contre Herring. Comme tant d’autres, Stevenson est également obsédé par Gervonta Davis comme s’il était en effet l’objet de désir et rival pour les meilleurs combattants dans diverses divisions. Est-ce le signe indiscutable que Davis est bien le Visage de la boxe aujourd’hui ? Nous avons la réponse dans la vidéo.