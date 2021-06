Stevenson vs Nakathila en direct: comment regarder la boxe en ce moment

Le titre mondial provisoire vacant des poids légers juniors WBO est en jeu ce soir et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Shakur Stevenson et Jeremiah Nakathila s’affronter au Théâtre de Las Vegas à la télévision ou en ligne.

À seulement 23 ans, le boxeur américain Shakur “Fearless” Stevenson s’est déjà fait un nom car il est actuellement invaincu avec une fiche de 15-0 avec huit KO. Lors de son dernier match en décembre de l’année dernière, l’ancien champion du monde poids plume WBO a disputé 10 rounds contre Toka Kahn Clary avant d’être déclaré vainqueur par décision unanime.

Pendant ce temps, le boxeur namibien de 31 ans Jeremiah “Low Key” Nakathila a un record de combat de 21-1 avec 17 KO à son actif. Lors de son dernier combat également en décembre de l’année dernière, Nakathila a battu Emmanuel Amos par KO total au deuxième tour. Le combat de ce soir sera également le premier match de Nakathila aux États-Unis.

Ailleurs sur la carte principale de Top Rank pour la soirée, Jose Pedraza affrontera Julian Rodriquez dans un combat de poids welters junior, Xander Zayas affrontera Larry Fryers dans un combat de poids welters, Tyler McCreary et Manuel Rey Rojas se rencontreront sur le ring pour un junior combat léger, John Bauza affrontera Christon Edwards dans un combat poids welter junior, Bryan Lua affrontera Frevian Gonzalez dans un combat poids léger junior et enfin Troy Isley défiera LaQuan Evans dans un combat poids moyen.

Que vous soyez en faveur de l’invaincu Stevenson ou de l’avenir Nakathila, nous vous montrerons comment regarder Stevenson contre Nakathila de n’importe où dans le monde afin que vous ne manquiez pas une seconde de la boxe.

Stevenson contre Nakathila : quand et où ?

Shakur Stevenson et Jeremiah Nakathila se rencontreront sur le ring de boxe des Virgin Hotels à Las Vegas, Nevada le samedi 12 juin. La carte principale débutera à 22 h HE / 19 h HP, mais Stevenson et Nakathila devraient faire leurs promenades sur le ring à 12h HE / 21h HP.

Comment regarder Stevenson contre Nakathila aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder Stevenson contre Nakathila à partir de 22 h HE / 19 h HP sur ESPN. Vous pouvez également diffuser le combat en ligne sur le site Web d’ESPN, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire. De même, vous pouvez également regarder le combat sur mobile, ordinateur de bureau ou sur divers autres appareils en utilisant le propre service de streaming du réseau ESPN +.

Pas intéressé à vous inscrire au câble ou à ESPN + pour regarder Stevenson contre Nakathila? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder le combat en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait plus d’AT&T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Diffusion en direct Stevenson contre Nakathila au Canada

Les fans de boxe canadiens avec un abonnement au câble pourront regarder Stevenson contre Nakathila sur TSN et le réseau diffusera le match sur TSN4 à partir de 22 h HE / 19 h HP.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un TSN Direct Day Pass ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming s’il y a d’autres sports ou événements que vous souhaitez regarder.

TSN Direct



TSN Direct offre un accès en streaming à un tas de couvertures sportives pour 20 $ par mois, ou procurez-vous simplement un laissez-passer journalier pour regarder le combat Stevenson contre Nakathila.

À partir de 19,99 $ par mois chez TSN

Obtenez une diffusion en direct Stevenson vs Nakathila au Royaume-Uni

Avant Stevenson vs Nakathila, Sky Sports a signé un tout nouvel accord de licence avec Top Rank pour les quatre prochaines années, ce qui signifie que vous devrez être abonné pour regarder l’événement de ce soir ainsi que d’autres futurs événements de boxe au Royaume-Uni. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous engager dans un abonnement Sky prolongé, vous pouvez toujours regarder Stevenson vs Nakathila MAINTENANT avec un abonnement Sky Sports Day pour 9,99 £ ou un abonnement Sky Sports Month en vente pour 20 £ (généralement 34 £). ).

Sports aériens



Sky Sports montrera l’action de Las Vegas ainsi qu’une tonne d’autres couvertures sportives exclusives tout au long de l’année.

À partir de 43 £ par mois chez Sky

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports de Stevenson contre Nakathila en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’une journée pour 10 £ ou achetez un pass mensuel au prix réduit de 20 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Regardez Stevenson contre Nakathila en Australie

Comme ESPN diffusera l’UFC 263 dimanche en Australie en même temps que Stevenson contre Nakathila, les fans de boxe devront se tourner vers Kayo Sports pour regarder le match. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder Stevenson contre Nakathila.

Kayo Sports



Kayo Sports est l’endroit où aller pour votre correctif en streaming de ce combat entre Stevenson et Nakathila en Australie.

25 $ par mois chez Kayo Sports

Comment regarder Stevenson contre Nakathila de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Stevenson contre Nakathila aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la boxe de ce soir lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Stevenson vs Nakathila: Carte de combat complète

WBO par intérim Junior Titre léger Bout Shakur Stevenson contre Jeremiah Nakathila Junior poids welter Bout Jose Pedraza contre Julian Rodriguez Welterweight Bout Xander Zayas contre Larry Fryers Junior léger Bout Tyler McCreary contre Manuel Rey Rojas Junior Welterweight Bout John Bauza contre Christon Edwards Junior léger Bout Bryan Lua contre Frevian Gonzalez Poids moyen Bout Troy Isley contre LaQuan Evans

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.