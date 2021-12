Stevie J a donné le coup d’envoi du vol Delta, un ami a apporté un verre à l’extérieur

Stevie JLe voyage d’Atlanta a déraillé cette semaine, tout cela parce qu’un copain avec qui il volait voulait emporter sa boisson alcoolisée – un non-non suffisamment important pour les faire virer.

Le producteur a été escorté hors d’un vol Delta vendredi à LAX, où il semble que des flics étaient sur place pour accueillir à la fois Stevie et un autre passager avec lequel il semblait voyager … et nous avons finalement appris ce qui avait causé tout le chahut.

Des sources proches de la situation nous disent … cet homme avec Stevie avait apparemment acheté une boisson alcoolisée dans le terminal en attendant d’embarquer, puis avait essayé de la porter après la porte, ce que le personnel de Delta lui a dit de ne pas faire. faire.

On dirait qu’il l’a fait de toute façon, et une fois qu’il était dans l’avion — nos sources, il l’a jeté… mais le mal était déjà fait parce que l’équipe Delta a insisté pour qu’ils sortent pour avoir désobéi à leurs ordres.

Nous avons également eu une vidéo de Stevie et de ce gars débarquant, et vous pouvez entendre l’homme expliquer à tout le monde qu’il n’y avait plus de problème … demander pourquoi ils étaient chassés.

Quant à Stevie… il était assez énervé par tout ça. Il y a une autre vidéo que quelqu’un a capturée de lui parlant au gardien de la porte, menaçant de les poursuivre en justice tout en l’appelant quelques choses.

Delta ne nous a pas confirmé les noms, mais ils ont reconnu que quelque chose s’était passé jeudi qui avait légèrement retardé leur vol vers ATL en raison du départ de deux passagers. Ils disent qu’ils n’avaient que 8 minutes de retard en conséquence… mais n’ont pas voulu développer davantage.