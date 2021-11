Stevie J demande le divorce de Faith Evans

Stevie J jette l’éponge sur son mariage avec Foi Evans … parce qu’il vient de demander le divorce après 3 ans de mariage.

Le producteur de disques l’a présenté lundi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles et a déposé des documents de divorce … selon les dossiers en ligne.

Comme nous l’avons signalé … Stevie et Faith s’est accroché à Las Vegas en juillet 2018, se mariant avec une cérémonie intime dans leur chambre d’hôtel. Le mariage a totalement aveuglé leurs amis et leur famille.

Stevie et Faith n’ont pas eu d’enfants ensemble … et on ne sait pas pour le moment s’il y a eu un contrat de mariage.

Juillet 2019 TMZ.com

Les deux ont eu leur lot de problèmes au fil des ans … comme nous vous l’avons dit pour la première fois, ils ont minimisé les rumeurs sur un mariage rocheux au moment de leur premier anniversaire, et en 2020 Faith était arrêté pour violence conjugale après avoir prétendument attaqué Stevie.

Ce sera le premier divorce pour Stevie, et le second pour Faith.

Nous avons contacté les représentants des deux camps … jusqu’à présent, aucun mot en retour.