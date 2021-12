Stevie J et son fils escortés hors du vol Delta pour différend sur l’alcool

Producteur et DJ Steve « Stevie J » Jordan vendredi a été escorté hors d’un vol aux côtés de son fils, Stevie II, qui aurait tenté de monter à bord d’un avion avec de l’alcool malgré les avertissements du personnel de la compagnie aérienne.

D’abord rapporté par TMZ, le personnel de Delta Airlines a escorté le père et le fils hors de l’avion avant son départ de LAX, insistant sur le fait que Stevie a désobéi aux instructions d’un membre du personnel de se débarrasser d’une boisson alcoolisée qu’il a achetée dans le terminal avant l’embarquement.

Un enregistrement de TMZ montre Stevie expliquant son cas au personnel de Delta alors qu’ils le promenaient avec son père hors de l’avion.

Jordan soutient qu’il prenait simplement un verre avant le vol avec son fils et qu’ils ont tous les deux jeté leurs boissons inachevées sur demande, mais l’agent d’embarquement a insisté sur le fait que chaque conteneur était vide.

Jordan a déclaré que le personnel avait exagéré la situation et refusé injustement au père et au fils l’accès à leurs sièges malgré leur élimination rapide des boissons avant que l’un ou l’autre n’entre dans la cabine.

Dans un enregistrement de l’épreuve posté sur Instagram par un agent hip-hop julia beverly, on entend Jordan expliquer ses intentions de poursuivre et réprimander un employé d’une compagnie aérienne pour avoir perdu son temps.

Ni Jordan ni son fils n’ont été arrêtés ou officiellement interdits des futurs vols Delta, a rapporté TMZ, et le couple a toujours pu atteindre leur destination d’Atlanta, où ils ont célébré l’anniversaire de la fille de Jordan.

Jordan a déclaré à TMZ qu’il estimait que la confrontation était à motivation raciale et qu’il consulterait un conseiller juridique pour explorer les modes de recours.

Le producteur a fait l’actualité ces derniers temps en raison de son divorce en cours avec l’auteur-compositeur-interprète Foi Evans, qui aurait répondu à la récente demande de pension alimentaire pour époux de Jordan.

Comme indiqué précédemment, dans les documents judiciaires obtenus par The Blast, sous la section intitulée Pension alimentaire pour époux ou partenaire domestique, les cases « pension alimentaire pour époux ou partenaire domestique payable à » et « requérant » ont été cochées, tout comme « Terminer (mettre fin) au tribunal capacité d’accorder un soutien à » et « répondant ».

Radar Online a obtenu les derniers documents judiciaires, qui montrent qu’Evans a répondu à la demande de son futur ex-mari. Selon les rapports, Evans a demandé que sa demande de pension alimentaire pour époux soit rejetée par le tribunal.

Stevie J. et Faith Evans assistent à l’exposition d’art « Biggie Inspires »

En outre, elle demande que « tous les biens acquis avant le mariage, par donation, héritage ou legs, et après la date de la séparation » lui soient remis.

Radar Online rapporte également que Stevie J a indiqué la date de séparation au 19 octobre 2021, ce qui ne correspond pas à la date fournie par Evans.

Le chanteur de « Love Like This » a indiqué le 29 mai 2020 comme date de séparation, plus d’un an avant celle de Stevie. Pour l’instant, le juge n’a pas encore pris de décision concernant la demande de pension alimentaire pour époux.

le Grio Biba Adams et Jared Alexandre contribué à ce rapport.

