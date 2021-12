Stevie J prétend que la course a joué un rôle dans le coup d’envoi du vol Delta

Lire du contenu vidéo

Stevie J dit que l’incident qui s’est terminé avec son fils et son départ d’un vol Delta est enraciné dans la race – et il pense qu’un voyageur blanc aurait obtenu un laissez-passer.

Nous avons rencontré le producteur de musique lundi devant 3SIXTY9 à Los Angeles et lui avons demandé ce qui s’était passé la semaine dernière lors de son voyage de LA à Atlanta.

Stevie dit que les agents de la porte lui ont dit, à lui et à son fils, Stevie II, pour jeter leurs boissons alcoolisées avant d’embarquer … mais il n’y avait aucune chance qu’ils gaspillent leur alcool.

Il dit qu’ils ont jeté les boissons et scanné leurs cartes d’embarquement et qu’ils descendaient le pont-jet lorsque tout à coup des dizaines de policiers ont envahi et les ont escortés pour discuter.

Stevie dit qu’il s’agit d’un cas de flics avides de pouvoir mêlés de racisme – affirmant que la police est allée trop loin et ne traiterait jamais les passagers blancs de la même manière.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois … Stevie menace de poursuites judiciaires, et maintenant il dit qu’il ne veut pas de boeuf avec Delta mais espère qu’ils viennent à la table pour hacher les choses.

Stevie dit que c’est un bon gars qui faisait rire les gens dans la file d’attente pour monter à bord de l’avion, et il est surpris que cela se soit produit sur Delta – il nous a fièrement parlé de son statut d’élite auprès de la compagnie aérienne.

D’ailleurs, nous leur avons également demandé ce qu’ils sirotaient de si précieux, et disons simplement… Stevie devrait blâmer George Clooney pour tous ces problèmes !