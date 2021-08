Stevie Nicks de Fleetwood Mac partage des nouvelles décevantes avec ses fans

Les fans de Fleetwood Mac vont avoir des nouvelles décevantes. Stevie Nicks a partagé avec ses plus de 345 000 abonnés sur Twitter qu’elle ne ferait plus d’émissions cette année, malgré les files d’attente annoncées précédemment. “Ce sont des moments difficiles avec des décisions difficiles qui doivent être prises”, a déclaré Nicks dans un communiqué publié en ligne. «Je veux que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé et l’augmentation des cas de Covid devrait nous préoccuper tous. Bien que je sois vacciné, à mon âge, je suis toujours extrêmement prudent et pour cette raison j’ai décidé de sauter les 5 représentations que j’avais prévues pour 2021.”

Elle a poursuivi, partageant que la décision était difficile à prendre en raison de son amour du spectacle. Cependant, elle reste déterminée à promouvoir des activités sûres alors que le monde continue de faire face à la pandémie de coronavirus. “Parce que chanter et jouer ont été toute ma vie, mon objectif principal est de rester en bonne santé afin de pouvoir continuer à chanter pendant la prochaine décennie ou plus”, conclut le communiqué. “Je suis dévasté et je sais que les fans sont déçus, mais nous nous tournerons vers un 2022 plus radieux.”

Nicks ne devait se produire que dans cinq autres spectacles cette année : le Jazz Aspen Festival au Colorado et BottleRock Napa Valley pendant le week-end de la fête du Travail le mois prochain (3-5 septembre), les deux week-ends du Austin City Limits Music Festival (1er octobre). -3 et 8-10 octobre) et le New Orleans Jazz and Heritage Festival (alias Jazzfest, 8-17 octobre). La plupart des autres émissions proposeront des numéros de remplacement pour la machine à sous de Fleetwood Mac. BottleRock a déjà annoncé que la star du country Chris Stapleton se produirait dans sa machine à sous. Le New Orleans Jazz and Heritage Festival a été annulé lundi.

Nicks a récemment sorti une chanson axée sur la dernière élection présidentielle américaine intitulée « Show Them the Way », mettant en vedette Dave Grohl à la batterie. « J’espère que cette chanson et ses paroles seront considérées comme une prière – une prière pour notre pays et une prière pour le monde. C’est une chanson assez heavy », a-t-elle déclaré à Variety à l’époque. « J’espère que les gens comprendront que ce n’est pas partisan – que ce n’est pas pour les républicains, ce n’est pas pour les démocrates. C’est censé être un moment de paix pour tout le monde, et… vous savez la bêtise où les gens disent « Tout le monde ne peut-il pas s’entendre ? C’est comme, pouvons-nous trouver un moyen de sortir de cette horrible chose dans laquelle nous sommes entrés? C’est pourquoi je l’ai publié maintenant.