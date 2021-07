Stevie Van Zandt annonce un nouveau mémoire, « Un engouement non partagé »

Stevie Van Zandt, le célèbre musicien, guitariste et activiste, a annoncé ses prochains mémoires, Unrequited Infatuations. Le livre sortira le 28 septembre via Hachette Books.

Unrequited Infatuations raconte les péripéties de la vie toujours surprenante de Stevie Van Zandt. C’est plus que le témoignage d’un nomade globe-trotter, plus que l’histoire d’un militant révolutionnaire, plus que l’odyssée d’un chercheur spirituel, et plus qu’une master class de rock and roll (sans parler d’une douzaine d’autres métiers ).

Stevie Van Zandt déclare : « J’ai vu suffisamment de choses qui pourraient être utiles pour justifier de les écrire et de les partager. En ce qui concerne mon histoire de vie? Eh bien, j’espère que ce livre me l’explique !

Mary Ann Naples, éditrice de Hachette Books, ajoute : « L’histoire de Stevie Van Zandt est un arc singulier dans la culture américaine. De son point de vue en tant que témoin de l’ère de la renaissance du rock and roll à un activisme conséquent et un troisième acte dans une télévision révolutionnaire, Hachette Books est fier de présenter l’odyssée de Van Zandt aux lecteurs.

Les mémoires commencent dans la banlieue du New Jersey avant de plonger dans le travail de Stevie avec Bruce Springsteen & The E Street Band. Et puis, au début des années 80, Van Zandt s’est éloigné de E Street pour se lancer dans sa propre odyssée. Il s’est refaçonné en Le petit Etienne, auteur-compositeur politique et interprète, est tombé amoureux de Maureen Santoro qui a considérablement élargi sa palette artistique et a visité les points chauds du monde en tant qu’artiste/journaliste non seulement pour mieux les comprendre, mais pour aider à les changer.

Le plus célèbre est qu’il a conçu l’enregistrement de « Sun City », un hymne anti-apartheid qui a accéléré la disparition du racisme institutionnalisé en Afrique du Sud et a aidé à faire sortir Nelson Mandela de prison. Le livre explore également l’émission de radio révolutionnaire de Van Zandt, son travail sur Les Sopranos, et plus encore.

