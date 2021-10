Stevie Van Zandt discute de la vie et de la musique avec Bruce Springsteen

Stevie Van Zandt et Bruce Springsteen a organisé une webémission mardi soir pour discuter de la carrière de Van Zandt et de ses prochains mémoires, Engouements non partagés.

Le livre raconte les méandres de la vie toujours surprenante de Stevie Van Zandt. C’est plus que le témoignage d’un nomade globe-trotter, plus que l’histoire d’un militant révolutionnaire, plus que l’odyssée d’un chercheur spirituel, et plus qu’une master class de rock and roll (sans parler d’une douzaine d’autres métiers ).

La conversation entre Van Zandt et Springsteen a porté sur le travail du duo ensemble dans le E Street Band, le travail de Van Zandt dans The Sopranos, et plus encore.

Origines

Springsteen a commencé la conversation en se rappelant l’heure à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois. Il dit : « … nous avons rencontré Middletown Hullabaloo pour la première fois. Je me souviens d’être entré et d’avoir vu un gars sur scène avec un haut-de-forme, une énorme cravate, chanter les Turtles Happy Together. Nous avons immédiatement noué une amitié, puis nous sommes passés à une sorte de voyages communs à Greenwich Village. »

Van Zandt a ajouté : « Vous savez, les Beatles étant sur Ed Sullivan, je pense que le 9 février 1964, nous sommes soudainement passés d’un pays avec peu de groupes à tout le monde ayant un groupe le lendemain. Mais ils sont restés pour la plupart dans le garage où ils appartenaient, mais environ une douzaine d’entre nous sont sortis et se sont promenés. Et nous avons eu tellement de chance, mec. Quelle génération chanceuse nous étions.

Van Zandt a également rappelé les risques liés à la poursuite de ses rêves de musicien. “Nous n’avions pas de plan B. Et je ne connaissais personne d’autre comme ça, à part toi [Springsteen], ce qui était extrêmement important à l’époque, car si vous êtes le seul monstre du coin, vous allez commencer à vous poser des questions. Mais si nous sommes deux, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que nous sommes sur quelque chose ici. Et c’est difficile à imaginer, mais ce n’était même pas une entreprise avant les années 70, vous savez ? Donc, si vous étiez dans un groupe de rock and roll dans les années 60, vous étiez un peu bizarre. C’était étrange.”

Le groupe de la rue E

Springsteen et Van Zandt ont également discuté de leurs débuts avec The E Street Band, en commençant par la sortie du séminal Born To Run de Springsteen. « La chose intéressante était que Steve et moi avions un tel lien, un lien d’âmes, auquel on ne pouvait vraiment pas résister. Il avait ses propres caractéristiques innées qui disaient : “Nous devons juste être dans le même groupe”. Comment pouvons-nous avoir autant de choses en commun et ne pas les partager sur scène dans l’un des endroits les plus centraux de votre vie ? C’était donc à ce moment-là… Je suppose que c’était… Était-ce en 1975 ou quelque chose comme vous avez rejoint le E Street Band ?

Van Zandt a confirmé qu’il avait rejoint le groupe en 1975, juste au moment où “Born to Run” sortait. Le single était sorti des mois auparavant et avait en quelque sorte créé un peu d’espoir parce que les stations diffusaient ce truc. Mais maintenant, l’album est sur le point de sortir, donc vous aviez environ sept concerts. Vous avez dit : ‘Je veux poser la guitare une minute.’ Parce que vous étiez sur le point de vivre votre premier très grand changement en termes de personnalité et de tout le reste. Et c’est très important.

Van Zandt a également expliqué comment il a mis son instinct pour diriger un groupe dans le rétroviseur pour aider à honorer la vision de Springsteen. «Je pense que parce que je venais d’être un patron dans mon propre monde, à l’origine, les gens ont été assez surpris quand je me suis joint à vous, car nous avons tous les deux réussi localement. Nous avions deux des groupes les plus populaires. Et à un certain moment, même si j’étais d’accord pour ça, et je devenais bon en leader dans les années 80, quand je devais le faire, mais mon inclination naturelle n’a jamais été d’être le leader. J’aime être le gars dans les coulisses, ou à côté. Si je devais me décrire, ce serait en tant que producteur, ou producteur/scénariste, ou scénariste/producteur.

Activisme

Compte tenu de son travail avec le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud et «Ville du soleil« Springsteen a également demandé comment Van Zandt s’est impliqué dans l’activisme. « Parlons de la façon dont la musique rock vous a conduit à votre vie politique parce que c’est l’autre grande partie du livre », a déclaré Springsteen.

“Aller de là où c’est devenu une partie si centrale de tant de vos premiers disques et tout simplement une partie si essentielle de votre vie où vous êtes devenu un militant à un niveau que je n’ai jamais eu le courage de sortir et de faire.”

Van Zandt mentionne une tournée avec le E Street Band à Berlin-Est en 1980 pendant The River Tour et l’effet que cela a eu sur lui.

« Nous sommes enfin en train de faire l’Europe et un enfant est venu vers moi et m’a dit : « Pourquoi mettez-vous des missiles dans mon pays ? » J’étais comme, ‘De quoi parles-tu gamin?’ Je l’ai juste ignoré, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette question. À ce stade, nous avions réussi, ce qui était inattendu d’une certaine manière. Nous travaillions à ce moment-là depuis 15 ans.

Alors cette vision en tunnel que nous avons tous, pour arriver là où nous en sommes, commence à s’estomper un peu. Je me dis ‘Wow, je me demande ce qui m’a manqué ces 15, 20 dernières années ?’ Ça m’a frappé comme une tonne de briques. Lorsque vous voyagez à l’étranger, vous n’êtes pas guitariste, chauffeur de taxi, républicain ou démocrate, vous êtes américain.

Les sopranos, musique solo et plus

Van Zandt a également discuté de son rôle fondateur en tant que Silvio dans Les Sopranos, plongeant même dans la façon dont il a presque été choisi pour incarner Tony Soprano. « Tout à coup, je me retrouve à jouer, ce qui est une toute autre histoire qui se trouve dans le livre. Mais au début, je n’étais pas dans le pilote d’origine, et il m’avait choisi pour incarner Tony Soprano, en fait. Les têtes intellectuellement plus froides ont prévalu et HBO a déclaré: « Vous êtes fou. Le gars n’a jamais joué auparavant, et nous allons investir 30 millions de dollars dans ce truc », a expliqué Van Zandt.

« David m’a dit : « Eh bien, HBO ne me laissera pas vous présenter comme Tony, alors qu’est-ce que vous voulez faire ? » J’ai dit: ‘Maintenant que j’y pense, David, j’apprécie vraiment cette opportunité, vraiment, mais je me sens coupable de prendre le travail d’un acteur. Ces gars-là… Ma femme est une vraie actrice. Elle va à l’école, et je l’ai regardée aller à l’école pendant des années. Off-Broadway, Off-off-Broadway, ils suivent tous ces cours. Et j’ai dit : ‘Je me sens coupable de prendre un travail.’ Et il dit : ‘Très bien, je vais te dire quoi, je te veux dans cette série, et je t’écrirai dans un rôle qui n’existe pas.'”

Van Zandt a également expliqué sa passion pour le rock ‘n’ roll, discutant de son émission sur Sirius Radio et de la façon dont c’est devenu un projet pour perpétuer l’héritage du rock. « J’ai passé les 20, 25 dernières années à ne rien faire d’autre qu’à essayer de sauver cette espèce en voie de disparition appelée rock and roll, non pas par nostalgie, mais parce qu’elle est spéciale. Et nous avons grandi à l’époque de la Renaissance, et je n’utilise pas ce terme à la légère. Quand le plus grand art créé est aussi le plus commercial, vous êtes dans une Renaissance. Et du coup les formats à la radio, rien à redire au rock classique, c’est génial. C’est nous, en gros.

Van Zandt a ajouté: «Mais c’est un petit genre étroit, et il y en a beaucoup d’autres en ce moment. Le format oldies remonte aux années 80 maintenant. Nous sommes des vieux. Eh bien, vous êtes des oldies, nous sommes du rock classique, en fait. Mais je me dis ‘Attends une minute, attends une minute. Qu’est-il arrivé aux années 50 et 60 et même aux années 70 maintenant, qu’est-il arrivé à cela ? C’est parti pour toujours ? Cela n’a pas de sens pour moi, d’accord ? Nous devons préserver cela d’une manière ou d’une autre.

Springsteen a conclu la conversation en disant à Van Zandt à quel point il est important pour sa vie. « C’est ce que cela signifie pour moi, juste apprendre à lire le livre en tant que meilleur ami. Le livre signifiait beaucoup pour moi. Je suis fier et heureux de son existence. Et pour vous et, bien sûr, pour notre amitié pendant toutes ces années, je ne peux que vous remercier. »

La conversation entre Bruce Springsteen et Stevie Van Zandt est disponible en streaming.