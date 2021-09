Stevie Van Zandt et Bruce Springsteen s’apprêtent à discuter d’un nouveau mémoire

Le mardi 28 septembre à 20h HE/17h HP, Bruce Springsteen interviewera son ami de longue date et compagnon de groupe Stevie Van Zandt pour célébrer son nouveau livre, Unrequited Infatuations.

Les fans auront la possibilité de soumettre des questions et des copies du livre seront signées par Stevie.

Engouements non partagés raconte les méandres de la vie toujours surprenante de Stevie Van Zandt. C’est plus que le témoignage d’un nomade globe-trotter, plus que l’histoire d’un militant révolutionnaire, plus que l’odyssée d’un chercheur spirituel, et plus qu’une master class de rock and roll (sans parler d’une douzaine d’autres métiers ).

Stevie Van Zandt déclare : « J’ai vu suffisamment de choses qui pourraient être utiles pour justifier de les écrire et de les partager. En ce qui concerne mon histoire de vie? Eh bien, j’espère que ce livre me l’explique !

Mary Ann Naples, éditrice de Hachette Books, ajoute : « L’histoire de Stevie Van Zandt est un arc singulier dans la culture américaine. De son point de vue en tant que témoin de l’ère de la renaissance du rock and roll à un activisme conséquent et un troisième acte dans une télévision révolutionnaire, Hachette Books est fier de présenter l’odyssée de Van Zandt aux lecteurs.

Les mémoires commencent dans la banlieue du New Jersey avant de plonger dans le travail de Stevie avec Bruce Springsteen & The E Street Band. Et puis, au début des années 80, Van Zandt s’est éloigné de E Street pour se lancer dans sa propre odyssée.

Apparitions à venir de Stevie Van Zandt :

Mardi 28 septembre, 20 h HE : Premiere Unison Event (virtuel)

Stevie en conversation avec Bruce Springsteen

Mercredi 29 septembre, 19 h 30 HE : 92Y (New York, NY)

Événement en personne – Stevie en conversation avec Jay Cocks

Jeudi 30 septembre, 20h HE : Commonwealth Club (Virtuel)

Stevie en conversation avec TBA

Vendredi 1er octobre, heure de 19 h (heure du Pacifique) : soupe aux livres à la Colburn Music School (Los Angeles, CA)

Événement en personne – Stevie en conversation avec Chris Columbus

Dimanche 3 octobre, 17h HE : Montclair Literary Festival (Montclair, NJ)

En personne, événement – ​​Stevie en conversation avec Budd Mishkin