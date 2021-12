Stevie Wonder atteint les hauteurs d’Hollywood

Dans le monde du R&B en 1984, qui pourrait arrêter l’apparemment imparable Prince? Alors que la superstar poursuivait un règne incroyable de cinq mois (violet) sur le palmarès des albums de soul qui avait commencé en juillet et semblait pouvoir durer jusqu’à Noël, un seul homme avait sûrement le pouvoir. Le 22 septembre, Stevie Wonder est entré dans le compte à rebours avec son nouveau projet, et le 8 décembre, il s’est montré à la hauteur. Le héros de la Motown s’est hissé au sommet du palmarès des albums R&B en Amérique, et une bande-son en a renversé une autre.

Le disque qui a terminé la course de 19 semaines au n ° 1 pour l’OST de Purple Rain était l’album de chansons de Stevie pour le film The Woman In Red. Un peu moins de trois mois après ses débuts, la bande originale de Motown s’est hissée au premier rang, alimentée par la popularité phénoménale de son premier single « I Just Called To Say I Love You ». Ce vendeur de plusieurs millions de dollars a dominé presque tous les classements dans le monde, de l’Australie à l’Australie et de la Norvège à la Nouvelle-Zélande.

Co-vedette Dionne Warwick

The Woman In Red a présenté de nouvelles performances vocales et instrumentales de Stevie, dont un autre top cinq des singles soul, « Love Light In Flight », et trois apparitions de Dionne Warwick, sur « It’s You », « Moments Aren’t Moments » et « Weakness ». » L’album a atteint la 4e place du palmarès pop américain, est devenu le n°1 du R&B et s’est vendu à un million aux États-Unis. À l’approche de la saison des récompenses, Stevie avait un nouveau trophée pour la cheminée, puisque « I Just Called… » a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale.

Écoutez la liste de lecture Motown Classics.

La bande originale a prolongé son histoire stellaire sur le palmarès des albums R&B – même si cette enquête n’a été lancée par le magazine Billboard qu’en 1965, deux ans après Enregistré en direct : Le génie de 12 ans et son unique « Partie 1 et 2 du bout des doigts » avaient à la fois dominé les charts des albums pop et des singles américains respectivement.

La première entrée de l’album soul de Wonder était avec Up-Tight Everything’s Alright, tel qu’il était écrit, qui est passé au n ° 2 en 1966. Il n’a pas dépassé cette liste jusqu’à Talking Book a fait le tour au début de 1973, mais alors il n’y avait aucun moyen de l’arrêter. The Woman In Red en a fait sept albums R&B n°1 pour Stevie en moins de 12 ans.

Achetez ou diffusez La femme en rouge.